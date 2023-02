Calciomercato Napoli, occhio alla Juventus: hanno contattato l’agente

L’obiettivo del Napoli è corteggiato da parecchie società: in particolare la Juventus si sta muovendo per anticipare la dirigenza azzurra.

Il campionato è nelle salde mani del Napoli dopo che ieri la banda di Spalletti ha chiuso agevolmente la pratica Empoli con il risultato secco di 2-0. Talmente forte è la squadra azzurra che è riuscita a mostrare un grande calcio nonostante l’espulsione di Mario Rui arrivata nella ripresa.

Insomma, parliamo dell’ennesima prestazione convincente che ha di fatto impedito all’Empoli di giocare a calcio nonostante abbia tentato qualche conclusione contro la porta di Meret. Un capolavoro, l’ennesimo di questa stagione, che sta riempiendo d’orgoglio sempre di più gli azzurri che già sognano in grande, mentre la società pianifica il futuro dietro le quinte come fa di solito. E proprio sul fronte mercato arriva una notizia poco incoraggiante per gli azzurri con l’agente dell’attaccante che è già in contatto con la rivale Juventus. Ecco di chi stiamo parlando.

Napoli, la Juventus irrompe su Hojlund

I primi contatti tra Napoli e l’attaccante atalantino Rasmus Hojlund sono noti da mesi, tanto che la dirigenza sarebbe intenzionata a puntare sul classe 2003 qualora Victor Osimhen dovesse decidere di lasciare il capoluogo campano. Nelle ultime ore tuttavia, stando a quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, la Juventus sembra essere seriamente intenzionata a fare di tutto per accaparrarsi il giovane calciatore che è già considerato come una delle future stelle della nostra Serie A. La Dea lo valuta non meno di 40 milioni di euro.

La Stampa inoltre riferisce che la società bianconera, nonostante non sia intenzionata a privarsi di Dusan Vlahovic, a fronte di un’offerta irrinunciabile (proveniente dalla Spagna o dall’Inghilterra) che si avvicini ai cento milioni di euro potrebbe vacillare sul serio. E per questo, per non rimanere impreparata in caso di addio del numero nove serbo, starebbe valutando l’assalto al centravanti danese dell’Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe già contattato l’agente di Hojlund, Darko Ristic, per iniziare a sondare il terreno e magari impostare già qualche bozza di contratto da sviluppare nei prossimi mesi.

Il potenziale acquisto di Hojlund da parte della Juventus sarebbe oggettivamente un grandissimo colpo in prospettiva: l’ex prodotto del settore giovanile del Copenaghen, con un passato allo Sturm Graz, in diciannove partite giocate in Serie A ha segnato sei gol e confezionato un assist. Numeri molto importanti per un calciatore nemmeno ventunenne.