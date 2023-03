Calciomercato Napoli, De Laurentiis non vuole che accada: ha un piano ben preciso

Deve correre ai ripari Aurelio De Laurentiis che vede venir fuori sempre più pretendenti per i protagonisti di questa stagione azzurra. Il presidente prova a evitare l’addio e ha in mente un piano ben preciso.

Sono tanti i pezzi pregiati che si stanno mettendo in mostra durante questa stagione. Tutto il popolo azzurro spera che la squadra porti a casa trofei in grado da far festeggiare per giorni interi l’intera città.

Il Napoli ha trovato contro la Lazio la sua prima sconfitta interna stagionale, se non si considera la gara contro la Cremonese persa ai calci di rigore. La battuta d’arresto, però, non deve far dimenticare quanto di buono fatto dalla squadra di Spalletti e il vantaggio siderale conferma la forza dominante dei partenopei. Per questo gli artefici della grande stagione hanno attirato interesse ma ADL proverà a vincerli.

Il Napoli attira interesse: una big su ogni protagonista azzurro

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione stellare e il dominio in Serie A certifica il valore di una squadra che vuole farsi valere anche in Europa. Anche in Champions, infatti, gli azzurri hanno ben figurato e le continue buone prestazioni hanno attirato molto interesse. Victor Osimhen è diventato l’oggetto del desiderio di mezza Europa, mentre Khvicha Kvaratskhelia conta già diversi estimatori di spessore. Anche Stanislav Lobotka è finito nel mirino delle big, con voci su squadre come Real Madrid, Manchester City e Chelsea.

Un altro calciatore che piace in giro, soprattutto in Premier League, è Min-jae Kim. Il sudcoreano, infatti, è stato cercato da Manchester United e Newcastle. Il presidente De Laurentiis non vorrebbe smantellare una squadra costruita con lavoro, programmazione e che finalmente sta dando i frutti sperati e oltre a ciò deve fare i conti con un’ulteriore minaccia.

De Laurentiis prova l’anticipo: il presidente vuole evitare l’addio

Oltre alle innumerevoli estimatrici per i gioielli azzurri, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà stare attento anche su un altro fronte. Alcuni club, anche di Serie A, starebbero guardando con attenzione il profilo di uno dei più grandi artefici di questa splendida stagione del Napoli: Cristiano Giuntoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Napoli si inizia a ragionare sul futuro del direttore sportivo. La sua avventura in azzurro procede a gonfie vele da nove anni e il contratto in scadenza nel 2024 inizia a preoccupare ADL. Il ds, nel frattempo, ha iniziato un corso d’inglese, utile per internazionalizzare ancor di più i suoi contatti e, magari, aprire la sua carriera a possibilità all’estero. De Laurentiis, però, vorrebbe scongiurare l’addio e, per questo, non è da escludere che possa anticipare i tempi e trattare il rinnovo del suo direttore sportivo.