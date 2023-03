Juventus, la notizia sconvolge i tifosi: nel mirino un big

Juventus, un’altra sorprendente notizia sconvolge tutti i tifosi: nel mirino ci finisce un big della squadra di Max Allegri.

I supporter bianconeri sono stati sorpresi dall’incredibile notizia arrivata proprio in queste ore, protagonista un big della rosa di Massimiliano Allegri che finisce improvvisamente nel mirino: ecco di cosa si tratta.

La sconfitta nel big match dell’Olimpico contro la Roma ha fermato in maniera improvvisa la marcia della Juventus. I bianconeri di mister Massimiliano Allegri, dopo il momento negativo legato alla penalizzazione di 15 punti e ad alcuni risultati tutt’altro che positivi, sembravano aver ritrovato quella verve che aveva condotto alle 10 vittorie consecutive a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma la sfida persa contro i giallorossi rischia di far crollare nuovamente le certezze dei bianconeri. A spiazzare i tifosi è anche una notizia arrivata poche ore dopo la sfida della Capitale che mette nel mirino un big.

Juve, il big finisce nel mirino di un club estero: sgomento tra i tifosi

Il distacco di 12 punti dal quarto posto attualmente occupato proprio dalla Roma lascia l’amaro in bocca per Allegri e i suoi, ma soprattutto porta ad uno stato di totale incertezza sul futuro dato che al momento l’approdo in Champions tramite campionato sembra esssere davvero complicato. Ai bianconeri resta comunque l’Europa League per cercare di raggiungere la massima competizione UEFA ma un ipotetico mancato approdo renderebbe senza dubbio complesso il futuro in chiave mercato.

Attualmente sono diverse le situazioni in bilico per la Juve. Da Rabiot e Di Maria il cui rinnovo sembra legato proprio all’approdo in Champions fino al probabile partente Cuadrado, le incertezze sono tante ed è anche per questa ragione che i tifosi bianconeri sono stati del tutto spiazzati da una notizia che vede protagonista uno dei big della rosa: il numero 1 Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco è uno dei punti di fermi di Allegri il quale ha grandissima stima del proprio estremo difensore, ma ora sull’ex Roma pare essere piombato il Tottenham. A riportare la notizia è Gazzetta.it che ricorda come attualmente il contratto che lega Szczesny alla Juve scadrà nel 2024 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, aggiungendo però che il portiere pare deciso a restare in bianconero fino al termine dell’accordo per poi eventualmente prendere in considerazione la MLS. In caso di cambio di programma il club di Torino potrebbe però vedersi costretta ad entrare a gamba tesa nel mercato portieri con alcuni nomi già sulla lista della dirigenza.

Juve, in caso di addio di Szczesny ci sono già i papabili sostituti

In casa Juventus la situazione portiere è decisamente ben coperta. Alle spalle del numero 1 Szczesny è infatti presente un vice di altissimo livello come Mattia Perin il quale quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. In caso di addio dell’estremo difensore polacco però i bianconeri potrebbero in ogni caso dover intervenire con un acquisto e sul taccuino della dirigenza ci sono già alcuni nomi di rilievo come Carnesecchi e Vicario.

I due estremi difensori italiani stanno disputando stagioni importanti rispettivamente alla Cremonese e all’Empoli e la Juve potrebbe quindi pensare a uno di loro per sostituire Szczesny. La Gazzetta dello Sport a gennaio aveva già parlato dell’ipotesi Carnesecchi e di Vicario come possibile “piano B” viste le tante squadre interessate all’ex portiere del Cagliari, al momento però si tratta comunque di ipotesi remote dato che Szczesny, come già detto, pare intenzionato a proseguire con la maglia della Juventus.