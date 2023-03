Napoli, quattro nel mirino di Spalletti: l’intenzione è già ben chiara

Quattro nomi finiscono nel mirino di Luciano Spalletti, di chi si tratta e cosa sta succedendo realmente.

L’imbattibilità casalinga dei partenopei è caduta per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste ha giocato un match molto tattico deciso dal gran gol dalla distanza di Matias Vecino.

Prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali gli azzurri scenderanno in campo altre tre volte. Le prime due allo Stadio Diego Armando Maradona contro Atalanta, in Serie A, e Eintracht Francoforte, per il ritorno degli ottavi di Champions League. Chiude il trittico l’impegno in trasferta contro il Torino. In vista del primo impegno, quello contro gli orobici, Luciano Spalletti starebbe studiando alcune mosse.

Altri due big match al Maradona: Spalletti prepara gli impegni ravvicinati

Lo Stadio Maradona di Napoli sarà teatro di due partite molto importanti per la stagione del Napoli. Gli azzurri ospiteranno per la ventiseiesima giornata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in cerca di punti per alimentare le speranze di un posto alla prossima Champions League. Proprio la Coppa dalle grandi orecchie impegnerà quattro giorni dopo gli azzurri che nel ritorno degli ottavi di finale dovranno difendere il 2-0 maturato al Deutsche Bank Park.

I due impegni importanti e ravvicinati obbligano Luciano Spalletti a riflettere su alcune scelte. La sconfitta contro la Lazio, inoltre, accende ancor di più un piccolo allarme sulla tenuta e la freschezza di alcuni calciatori. L’organico a disposizione di Luciano Spalletti, però, si è dimostrato ampio e affidabile in gran parte dei suoi interpreti e, con ogni probabilità, il tecnico potrebbe attingere ad alcuni elementi già dal match contro la Dea.

Il Napoli mischia le carte: quattro mosse per Spalletti

Nonostante nella stagione del Napoli calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen stiano emergendo e trascinando la squadra diventandone protagonisti, una delle grandi forze della squadra di Spalletti è stata l’ampiezza della sua rosa. Molto spesso il tecnico ha pescato dalla panchina a gara in corso trovando calciatori pronti e focalizzati. In un momento di lieve flessione, come potrebbe lasciare immaginare la sconfitta contro la Lazio, il tecnico ex Roma studia le sue contromosse. Come riportato da Repubblica, contro l’Atalanta il tecnico potrebbe dare una chance dall’inizio a quattro calciatori.

Si tratta di Eljif Elmas, Giovanni Simeone, Matteo Politano e Tanguy Ndombele. Il tecnico valuterà in settimana se operare quattro variazioni in una volta o se lanciare qualcuno di loro a gara in corso ma data l’affidabilità dimostrata, e il vicino impegno di Champions, è possibile che possano giocare diversi minuti.