Calciomercato Napoli, colpo a parametro zero: il suo nome è sulla bocca di tutti

Cristiano Giuntoli continua a scandagliare il mercato in cerca delle occasioni giuste per rinforzare il suo Napoli. L’attenzione del ds si è spostata su un nome molto noto e ambito.

Il calciatore si svincolerà il prossimo giugno e questo ha attirato l’interesse di tantissimi club. Anche il Napoli fa parte delle pretendenti e sogna il grande colpo a parametro zero per la prossima estate.

La concorrenza, però, si preannuncia agguerrita. Sulle tracce del calciatore, infatti, ci sono numerosissimi club di diversi campionati. Gli azzurri, oltre alla concorrenza straniera, dovranno vincere anche quella di due società che militano in Serie A. Lo stipendio del calciatore, inoltre, è in linea con i parametri imposto e, dunque, ADL potrebbe dare mandato a Giuntoli di imbastire la trattativa.

Giuntoli prepara le mosse di mercato: occhi sui futuri svincolati

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli continua la sua programmazione per il futuro. La società partenopea è molto attiva sul mercato e, con il suo direttore sportivo, inizia a porre le basi per i primi contatti in vista delle trattative. Sono tanti i nomi che sono stati fatti in orbita Napoli e uno di questi è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che sta impressionando per prestazioni, qualità e leadership.

Frattesi è cresciuto parecchio nelle ultime due stagioni e in questa annata sta vivendo forse la sua consacrazione su alti livelli. Il centrocampista scuola Roma ha toccato quota 6 gol stagionali in Serie A grazie alla rete realizzata nel posticipo della venticinquesima giornata contro la Cremonese. Il centrocampista del Sassuolo, però, è molto ambito e su di lui Juventus e Roma sembrano voler fare sul serio. Per questo il ds Giuntoli si sta guardando intorno e nelle ultime ore si è fatto strada un nome nuovo: Mahmoud Dahoud.

Il Napoli sogna Dahoud a parametro zero: la concorrenza è tanta

Dahoud è un centrocampista centrale classe ’96 in forza al Borussia Dortmund. Il nativo della Siria ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e il club giallonero gli ha già comunicato che non ha intenzione di proporgli un prolungamento. Dahoud diventa così una possibile ghiotta occasione a parametro zero che il Napoli non vuole farsi sfuggire.

L’ingaggio dell’ex Monchengladbach, inoltre, è leggermente inferiore ai 3,5 milioni di euro annuali. Cifra sicuramente non bassa ma che comunque rientra nei parametri sostenibili dalla società. Su Dahoud, però, la concorrenza è forte e agguerrita e comprende almeno una decina di squadre. Come riporta Sky Sport Deutschland: Arsenal, Atletico Madrid, Siviglia, Leicester ma anche Milan e Roma, starebbero raccogliendo informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli monitora la situazione e aspetta il momento propizio per affondare il colpo.