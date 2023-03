“Ti faccio un regalo”, tentazione Real Madrid per Kvaratskhelia: riuscirà a dire di no?

Forte tentazione Real Madrid per Kvicha Kvaratskhelia e l’ex giocatore dei Blancos è pronto a fargli un regalo pur di vederlo in Spagna: riuscirà il georgiano a dire di no?

La stagione di Kvicha Kvaratskhelia è stata fin qui davvero spettacolare e l’esterno d’attacco georgiano sta attirando l’attenzione dei grandi club, pronti ad andare all’assalto la prossima estate.

Il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere Kvaratskhelia dopo solo una stagione e farà di tutto per trattenere il georgiano. Gli azzurri sono già al lavoro per poter blindare ancora di più il georgiano con un nuovo contratto, ma c’è una squadra da temere per l’estate ovvero il Real Madrid, squadra per la quale il giocatore stravede. La tentazione blanca potrebbe essere forte per Kvaratskhelia e l’ex giocatore Guti è pronto a fargli un regalo pur di vederlo al Bernabeu la prossima stagione.

Guti chiama Kvaratskhelia: l’ex centrocampista lo vuole Madrid a tutti i costi

Per quanto fatto vedere quest’anno, Kvicha Kvaratskhelia ha dimostrato di poter giocare in club di altissimo livello. L’esterno d’attacco georgiano, ormai, non sorprende più ed è diventata una bella realtà del calcio non solo italiano, ma anche europeo ed i top club sono pronti a tutto pur di strapparlo al Napoli. Tra i vari club interessati al giocatore, gli azzurri temono soprattutto il Real Madrid, considerato che Kvaratskhelia ha sempre tifato per i blancos sin da quando era bambino. Il suo idolo era l’ex centrocampista Guti ed è stato proprio l’ex giocatore a consigliare a Kvaratskhelia di trasferirsi al Real Madrid nel corso del noto programma spagnolo El Chiringuito TV.

Guti ha scoperto in diretta tv di essere l’idolo di Kvaratskhelia e l’ex centrocampista ne ha approfittato per provare a convincere l’esterno georgiano a trasferirsi al Real Madrid, promettendogli un regalo speciale: “Non sapevo di essere il suo idolo. Se vieni al Real, ti regalo una maglietta autografata da me” ha annunciato e per Kvaratskhelia questa potrebbe essere una grande tentazione. Da piccolo, l’esterno d’attacco georgiano disegnava il nome di Guti su di una maglia bianca e per lui ricevere la maglia dal suo idolo sarebbe un sogno che si avvera. Il Real Madrid è una delle squadre più blasonate al mondo ed i tifosi azzurri temono seriamente che Kvaratskhelia possa salutarli a fine stagione.

Kvaratskhelia-Real Madrid: un amore mai nascosto

Il Real Madrid è forse la squadra per la quale ogni giocatore sogna di giocare nel corso della sua carriera e ciò vale anche per Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano è un giocatore dalle grandi ambizioni ed il Real Madrid è la squadra per cui tifa sin da bambino. Kvaratskhelia non ha mai nascosto il suo amore per i blancos ed a confermarlo negli scorsi giorni è stato proprio il suo agente Mamuka Jugeli nel corso dell’intervista al media georgiano GeoTeam.

L’agente del georgiano dichiarò come il suo assistito ami il Real Madrid, tranquillizzando poi i tifosi del Napoli facendo sapere come al momento l’unico pensiero di Kvara è portare gli azzurri alla vittoria dello scudetto e continuare a crescere all’ombra del Vesuvio. Inoltre, Kvaratskhelia ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2027 ed è impensabile un addio dopo appena un anno dal suo arrivo. Anzi, gli azzurri stanno anche cercando di rinnovargli il contratto fino al 2028, oltre a raddoppiare il suo ingaggio per poter respingere qualsiasi offensiva da parte dei club interessati al giocatore, Real Madrid compreso.