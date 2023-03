Juventus, scenario inquietante: clamoroso colpo di scena

Pessima notizia per la Juventus: lo scenario che si sta delineando rappresenta un colpo basso per Massimiliano Allegri.

I bianconeri devono far fronte ad un colpo di scena che cambia i piani della dirigenza: ecco cosa sta succedendo.

La Juventus è reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma: la rete di Mancini ha consegnato i 3 punti alla formazione di Mourinho. I bianconeri, tuttavia, non hanno disputato un match negativo e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna avendo colpito i pali per ben tre volte. Inoltre, nel finale, è stato espulso Kean per un fallo di reazione che gli costerà due giornate di squalifica.

Nel frattempo, la dirigenza deve affrontare un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco cosa sta succedendo.

Juventus, colpo di scena: cambia tutto

La sconfitta con la Roma ha rappresentato una battuta d’arresto per la Juve che, in ogni modo, continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Intanto, giovedì andrà in scena allo Stadium il primo atto degli ottavi di Europa League contro il Freiburg: i bianconeri puntano alla vittoria della competizione, anche se la concorrenza è decisamente agguerrita. Domenica, invece, la formazione di Allegri tornerà in campo in Serie A per sfidare la Sampdoria in casa.

Come anticipato, però, la dirigenza e l’allenatore devono affrontare un colpo di scena. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, un titolarissimo potrebbe avere un futuro lontano da Torino. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione. L’ex PSG starebbe meditando l’addio a parametro zero.

Il 25 bianconero ha recentemente dichiarato di non avere ancora novità sul suo futuro aggiungendo che di questo si sta occupando la madre agente. Inoltre, ha specificato come la Champions League possa essere determinante: anche per questo, dunque, potrebbe lasciare Torino. La Juve, infatti, non è certa di disputare la massima competizione europea data la situazione in classifica. Sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United: gli inglesi hanno cercato di ingaggiarlo anche in estate, ma la trattativa, alla fine, non si è chiusa. Questa volta i Red Devils chiuderebbero il colpo a parametro zero e, di conseguenza, potrebbero iniziare già ora a parlare con il giocatore ed il suo entourage per raggiungere un accordo.

Non solo United: è derby in Premier League

Dall’Inghilterra sono sicuri che non ci sia solo il Manchester United su Rabiot. Il francese sta disputando una buona stagione a livello personale ed è stato protagonista anche durante il Mondiale con la Francia. Le sue prestazioni, dunque, avrebbero attirato anche le attenzioni del Manchester City di Pep Guardiola.

I Citizens potrebbero intervenire sul centrocampo durante il mercato a causa dell’incertezza sul futuro di Gundogan. Secondo alcune indiscrezioni, il francese della Juventus sarebbe un profilo gradito per quello che si tratterebbe di un ritorno. Rabiot, infatti, ha avuto un brevissimo passato nell’Academy del City nel 2008: dopo soli sei mesi, però, è tornato in Francia.