Calciomercato Napoli, pessima notizia per i tifosi direttamente dall’Inghilterra

Brutte notizie per i tifosi del Napoli in ottica calciomercato: dall’Inghilterra arrivano voci preoccupanti.

Il Napoli ha impressionato tutta Europa per l’incredibile stagione che sta disputando e non sorprende dunque se i top club stanno tenendo d’occhio i suoi maggiori protagonisti.

Il giocatore più ricercato degli azzurri è senza dubbio Victor Osimhen che in questa stagione è semplicemente devastante. L’attaccante nigeriano sta firmando record su record, segna in ogni gara ed in totale ha firmato 21 gol in 26 presenze. In estate molti club andranno sicuramente all’assalto di Osimhen ed il Napoli dovrà guardarsi le spalle dalla Premier League che sta tentando l’attaccante azzurro.

Non solo Manchester United: un altro club di Premier su Osimhen

La Premier League, oltre ad essere il campionato più ricco, è ad oggi il campionato più prestigioso d’Europa, capace di attirare di stagione in stagione giocatori di livello mondiale. Contrastare l’egemonia del campionato inglese è diventato davvero complicato, per non dire impossibile, e ora i club inglesi tornano a minacciare la Serie A in ottica calciomercato. Ad essere finito nel mirino della Premier c’è ora Victor Osimhen che piace molto al Manchester United. L’attaccante sta vivendo un’annata meravigliosa con il Napoli e gli azzurri sanno che in estate dall’Inghilterra partirà l’assalto per il proprio bomber. Oltre al Manchester United però, secondo quanto riportato dal Mirror, anche un altro club inglese si è messo sulle tracce di Osimhen, ovvero l’Arsenal.

I Gunners, come il Napoli, stanno disputando una grandissima stagione ma a differenza degli azzurri non hanno una vera e propria punta capace di garantire un numero importante di reti. Al momento, l’Arsenal si trova al primo posto a +5 sul Manchester City e c’è tanta voglia di tornare in Champions League dopo tanto tempo. I londinesi sperano di poter festeggiare titolo e ritorno nella massima competizione europea per club a fine stagione ed Osimhen sarebbe un regalo perfetto tanto per il club quanto per i tifosi. Per questo motivo, i Gunners si stanno inserendo nella corsa all’attaccante nigeriano e sono pronti a dare battaglia al Manchester United.

Tentazione inglese per Osimhen: il nigeriano strizza l’occhio alla Premier League

Il contratto che lega Osimhen al Napoli scadrà solo nel 2025, ma alla luce della grandissima stagione che sta disputando l’attaccante nigeriano tra i tifosi azzurri c’è la forte preoccupazione che in estate il giocatore possa andare via. Su di lui, come detto, c’è il forte interesse di Manchester United ed Arsenal pronte a fare un’offerta molto importante al Napoli che ha già fatto sapere che sotto i 100 milioni non ha intenzione di trattare. Tuttavia, bisognerà tener conto anche della volontà di Osimhen che di recente ha strizzato l’occhio proprio alla Premier League.

Nell’intervista rilasciata dopo essere stato premiato come miglior straniero in Italia dalla Stampa Estera, l’attaccante nigeriano ha dichiarato che lavora ogni giorno per poter giocare in Premier League. Parole che hanno spiazzato i tifosi del Napoli e che li ha fatti anche arrabbiare, poiché rilasciate in un momento della stagione così importante per la squadra azzurra. Tuttavia, attaccare Osimhen per aver espresso un suo desiderio non è corretto, anche perché è giusto che un calciatore come lui sogni di poter giocare in Premier League che sta assumendo sempre di più i connotati della tanto vituperata Superlega.