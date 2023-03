Napoli, le ultime da Castelvolturno: risentimento per Lozano e Osimhen

È tornato in campo il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio, prepara l’impegno casalingo contro la temibile Atalanta.

Nella seduta odierna in vista del match contro gli orobici, il tecnico dei partenopei ha dovuto fare i conti le assenze di due uomini molto importanti nel suo scacchiere: Victor Osimhen e Hirving Lozano.

Gli azzurri dopo la sfida all’Atalanta per la ventiseiesima giornata di Serie A, andranno in scena ancora allo Stadio Maradona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. La sfida contro i tedeschi, penultima prima della sosta, chiude il trittico di gare casalinghe per il Napoli, inaugurato malamente con la sconfitta contro Sarri.

L’Atalanta per rialzarsi: Spalletti studia le mosse

L’inaspettato stop contro la Lazio di Maurizio Sarri ha evidenziato alcuni piccoli problemi di percorso anche nella squadra di Spalletti. Il Napoli veniva da un filtotto di vittorie consecutive firmate tutte dal suo grande bomber Osimhen. Il passo falso contro i biancocelesti ha risvegliato i partenopei che, però, hanno da subito l’opportunità di rifarsi contro l’Atalanta. Durante l’ultima seduta d’allenamento Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con delle assenze pesanti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il capocannoniere Victor Osimhen, infatti, non ha preso parte all’allenamento tenutosi al Konami Training Center. L’assenza dell’attaccante, però, era stata concordata con la società che aveva concesso al nigeriano un permesso per saltare l’allenamento.

Problemi di formazione per Spalletti: rischia di saltare la Dea

Victor Osimhen, però, non è stato l’unico a non prendere parte all’ultima seduta d’allenamento. Tra gli assenti, infatti, figurava anche un altro importante componente dell’undici di Spalletti: Hirving Lozano. Il messicano ha lavorato a parte durante la sessione a Castelvolturno per un risentimento muscolare che lo tiene in dubbio per la prossima partita.

Il messicano, di recente, è stato spesso schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti che sfrutta parecchio la sua corsa e l’abilità nel dribbling. Lozano, infatti, è il calciatore con la percentuale più alta di dribbling riusciti in Serie A. Nel caso in cui l’ex PSV Eindhoven dovesse dare forfait per la gara contro l’Atalanta, Matteo Politano potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Un’altra, più remota, soluzione per Spalletti potrebbe essere l’impiego di Eljif Elmas nel tridente d’attacco. Infine, al Maradona sarà assente anche Mario Rui che sconta contro la Dea l’ultima giornata di squalifica.