Napoli-Eintracht, la clamorosa decisione prima del match: cosa accadrà

Novità dell’ultima ora per il match dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Eintracht Francoforte. La decisione presa è clamorosa ed è destinata a creare polemiche.

Avvicinamento tribolato ad uno degli impegni più importanti per la stagione dei partenopei. La squadra di Spalletti parte dal vantaggio di due reti ottenuto in terra teutonica nella gara d’andata.

Dopo il passo falso contro la Lazio la squadra di Luciano Spalletti ha ripreso la sua formidabile marcia contro l’Atalanta. La vittoria per 2-0 contro gli orobici, unita alle sconfitte di Inter e Roma e al pareggio della Lazio, aumenta ancora di più il vantaggio sulla seconda in classifica, che adesso sale a +18.

La decisione è definitiva: il clima potrebbe infiammarsi subito

Negli ultimi giorni, oltre all’impegno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in casa Napoli si è parecchio pensato alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Inoltre, dopo gli scontri avvenuti in Germania, il Prefetto di Napoli aveva vietato la trasferta a tutti i tifosi tedeschi, salvo poi tornare sui suoi passi. Adesso la decisione che è stata presa e dovrebbe essere quella definitiva.

Ad informare tutti sulla decisione presa è stata la stessa Prefettura di Napoli con un comunicato ufficiale. Di seguito un estratto del comunicato: “Si informa che il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba a seguito anche dell’esame della questione nella riunione di oggi del C.P.O.S.P, ha adottato in data odierna un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l’incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo 2023 presso lo Stadio D.A. Maradona di Napoli“.

Eintracht senza tifosi e alcune pedine: ai tedeschi serve l’impresa

L’Eintracht Francoforte, dunque, dovrà rinunciare ad una parte del suo tifo, che non potrà giungere in Italia per assistere al match dello Stadio Maradona. Oltre a ciò i tedeschi dovranno fare i conti una pesantissima assenza: quella del vice campione del mondo Kolo Muani, espulso durante la gara d’andata.

Con l’assenza del francese il tecnico dei teutonici, Oliver Glasner, potrebbe schierare Rafael Santos Borré come riferimento offensivo con Mario Gotze e il danese Lindstrom ad innescarlo. Spalletti attende di avere novità sulle condizioni di Hirving Lozano, se dovesse recuperare il messicano in campo scenderà l’undici più gettonato dal tecnico, con Osimhen e Kvaratskhelia a completare il tridente.