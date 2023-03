Cassano: “Kvaratskhelia? L’unico punto interrogativo…”, a cosa si riferisce

Ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia ha attirato l’attenzione con l’ex talento Antonio Cassano che ha parlato di lui durante una diretta della BoboTv, sollevando un interrogativo.

Il georgiano ha ulteriormente migliorato lo score stagionale con il fantastico gol contro l’Atalanta che ha sbloccato il match dello Stadio Maradona e fatto gioire i tifosi per bellezza e importanza.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dunque, si è rialzato dopo la sconfitta contro la Lazio del turno precedente superando la Dea per 2-0. Oltre a Kvara, tra i marcatori figura anche Amir Rrahmani, ancora una volta in gol in un big match. Adesso i partenopei potranno focalizzarsi sulla sfida più importante che precede la sosta per le nazionali: il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Cassano incorona Kvaratskhelia con riserva: il dubbio del barese

Anche contro l’Atalanta, Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutta la sua classe. L’esterno georgiano ha aperto le marcature con un pregevole gol su suggerimento di Victor Osimhen. Grazie alla vittoria sugli orobici, il Napoli di Spalletti ha aumentato ancor di più il vantaggio sulla seconda posizione, occupata dall’Inter a 18 lunghezze di distanza. Inoltre, nessuna delle cinque squadre che seguono i partenopei è riuscita a centrare la vittoria avvicinandoli ancor di più al tanto agognato titolo.

La vittoria sull’Atalanta, nel segno di Kvaratskhelia, non è affatto passata inosservata e durante la diretta Twitch della BoboTv anche i protagonisti del format ne hanno parlato. Uno di questi è Antonio Cassano che ha speso parole al miele per il Napoli e per Kvara ma, al contempo, ha lanciato un interrogativo destinato a far discutere. Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia? Io non ho mai visto Best, ma oggi è il più forte di tutti a sinistra perché Vinicius sta avendo un pochino di appannamento. È molto più forte di Grealish, di Coman, potrebbe giocare ovunque. L’unico punto interrogativo che mi porto è che voglio vederlo con continuità in Champions League. Quest’anno ci ha fatto vedere delle robe assurde, ma voglio vederlo nei prossimi due-tre anni. Oggi non tutti lo conoscono, ma quando inizieranno a conoscerlo diventerà più difficile“.

Con l’Eintracht per la storia: gli azzurri si aggrappano ancora a Kvara

Antonio Cassano ha dichiarato, dunque, di voler vedere con più continuità e per più tempo l’esterno georgiano misurarsi in palcoscenici come la Champions League. L’occasione è subito servita con il Napoli che ospita allo Stadio Maradona l’Eintracht Francoforte.

Il match con i tedeschi, oltre ad un lauto guadagno e la gloria di entrare tra le otto migliori d’Europa, potrebbe far entrare i calciatori di Spalletti nella storia. In caso di passaggio del turno, infatti, sarebbe il primo Napoli a riuscire a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Una motivazione in più per superare i tedeschi e non porsi limiti nemmeno in Europa.