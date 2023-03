Champions League, stangata per Osimhen: il dato è ufficiale

Il Napoli sta per giocare in Champions League contro il Lipsia, ma per Osimhen bisogna regitrare già una brutta stangata.

Dopo la sconfitta a sorpresa rimediata contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti ha risposto subito a qualche critica ricevuta. Gli azzurri, infatti, hanno battuto sabato sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate da Khvicha Kvaratskhelia ed Amir Rrahmani.

Con questa vittoria, sfruttando anche il sorprendente ko dell’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Picco contro lo Spezia di Leonardo Semplici, il Napoli ha di fatto portato di nuovo il proprio vantaggio sul secondo posto a ben 18 punti, mettendo così un altro bel mattoncino per la vittoria finale dello Scudetto.

Tuttavia, gli uomini di Luciano Spalletti non hanno il lusso di potersi rilassare. I partenopei, infatti, sono attesi dal ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Il Napoli di Luciano Spalletti, vista la vittoria conseguita nel match di andata giocato in Germania lo scorso febbraio, è sicuramente favorito per il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea per club, cosa mai capitata nella storia del club partenopeo. Tuttavia, in attesa della gara contro i tedeschi, per Victor Osimhen bisogna registrare già una brutta ‘stangata.’

Napoli, ‘stangata’ per Osimhen: altro record in Champions League per Haaland

Nel 7-0 di ieri sera del Manchester City al Lipsia, infatti, Erling Haaland è riuscito a realizzare l’impresa di segnare ben 5 gol in un’ora di gioco. Con questo record, il norvegese è riuscito a superare Ruud van Nistelrooy nell’arrivare a 30 reti realizzate in Champions League in sole 25 presenze. L’ex giocatore olandese, invece, era riuscito ad arrivare a questa quota in 34 partite giocate.

Questi numeri pazzeschi di Haaland, di fatto, sono anche delle brutte notizie per Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è in piena lotta con il giocatore del Manchester City per diventare l’attaccante centrale più forte d’Europa. Nel frattempo, proprio dal club inglese, sono arrivate alcune dichiarazioni che riguardano anche il Napoli di Luciano Spalletti.

Pep Guardiola, dopo aver stravinto con il suo Manchester City il match di ritorno contro il Lipsia, si è soffermato proprio sul team azzurro.

Pep Guardiola sul Napoli: “In Europa è la più forte”

L’allenatore spagnolo, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul team guidato da Luciano Spalletti: “Mi fa piacere i risultati che sta ottenendo il calcio italiano. Il Napoli, forse, è la squadra più forte in questo momento in Europa, come qualità di gioco espresso è molto vicino a quello dell’Arsenal”.