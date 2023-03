Ultras Eintracht, auto della Polizia date alle fiamme a Napoli: immagini sconvolgenti

Ultras Eintracht, pesanti scontri a Napoli con i tifosi azzurri, un’auto della Polizia data alle fiamme in città: immagini sconvolgenti.

Gli ultras del club tedesco che sono arrivati a Napoli si sono resi protagonisti di scontri veementi con i supporter campani durante tutta la giornata, il peggio poche ora fa quando persino un’auto della Polizia è stata incendiata: immagini sconvolgenti.

La delicatissima sfida di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte è ormai alle porte ma a tenere banco non sono purtroppo le questioni di campo e la possibile storica qualificazione ai quarti degli azzurri, bensì la presenza dei tifosi del club tedesco in Campania. Nei giorni che hanno anticipato la partita ad essere protagoniste sono state le polemiche tra la squadra campione in carica dell’Europa League e le scelte fatte dal Prefetto di Napoli e dal Tar, le quali si sono chiude con il divieto per i tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte di poter acquistare i biglietti per assistere al match. Nonostante questo è stato purtroppo inevitabile evitare veementi scontri che in queste ore stanno spaventando Napoli.

Follia tra tifosi: incendiata un’auto della Polizia

La possibilità che avvenissero scontri tra tifosi nelle ore antecedenti alla sfida del Maradona era chiara a tutti. Dopo l’iniziale decisione del Tar di permettere ai supporter dell’Eintracht di presenziare allo stadio, poi ritrattata sino al divieto per i residenti a Francoforte di acquistare i biglietti, era stato lo stesso Napoli ad esporre le proprie preoccupazioni per possibili disordini tramite un comunicato, tali disordini, nonostante le decisioni prese, si sono purtroppo prontamente verificati.

Sin da stamattina, quando dal lungomare di Napoli è iniziato il corteo di 600 tifosi dell’Eintracht per le via del capoluogo campano, il clima di tensione è stato altissimo. Tra bande di tifosi azzurri che avevano provato ad assaltare l’hotel che ospita i supporter tedeschi durante la scorsa notte e folte schiere di agenti in giro per la città il rischio di tafferugli si è alzato sempre più fino ad esplodere nel pomeriggio.

Le immagini raccontano di un’auto della Polizia incendiata e mostrano solo una piccola parte dell’incredibile baraonda che ha devastato le vie del centro, su tutte Via Calata Trinità Maggiore dove a far da padrone sono stati i lanci di oggetti vari e dove, tra le altre cose, è stata incendiata la già citata auto delle Forze dell’ordine, presenti sul posto per allontanare quanto prima i facinorosi presenti e riportare i supporter dell’Eintracht in hotel.

Tensione momentaneamente rientrata ma l’attenzione resta alta

Dopo i gravi tafferugli andati in scena nel corso del pomeriggio la situazione è rimasta comunque estremamente grave e soprattutto tesa. Per le strade di Napoli, dal lungomare fino al centro, restano vigili intere schiere di Forze dell’ordine, la Gazzetta dello Sport parla di 800 unità scese in campo, nonostante poco prima delle 18 i tifosi dell’Eintracht siano stati fatti rientrare presso l’hotel che li ospita.

Tra lanci di sassi ed altri oggetti contudenti verso i pullman, gli ultras tedeschi sono stati fatti rientrare quindi nall’albergo che li ospita e almeno per il momento non sembrano esserci situazioni di tensione attorno allo stadio, nonostante questo il livello di attenzione resta altissimo nella speranza che in questi ultimi minuti prima della sfida e nelle ore che la seguiranno non vadano a ripetersi situazioni sconvolgenti come quelle del pomeriggio.