Ultras Eintracht, parte lo scontro con la Polizia: la telecamera riprende tutto | VIDEO

Continuano i disordini nella città di Napoli causati dall’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, ostili alle autorità per via delle restrizioni adottate dal Prefetto di Napoli.

Il clima in città si sta facendo sempre più rovente e le forze dell’ordine sono dovute intervenire con l’intento di riportare la calma. Il video in diretta ha lasciato tutti senza parole.

La grande sfida in programma allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Eintracht Francoforte si è accesa ben prima del fischio d’inizio. Il divieto di poter accedere allo Stadio ai residenti di Francoforte deciso dalla Prefettura ha creato non poche polemiche tra tifosi tedeschi e alte sfere del calcio. Il presidente dell’UEFA, dopo aver rimproverato il governo italiano, dovrà necessariamente intervenire.

Disordini in città: i tifosi si scontrano con la polizia

Nonostante le restrizioni, gli avvertimenti e ogni forma di precauzione presa in vista della sfida, i tifosi dell’Eintracht Francoforte stanno creando diversi disordini a Napoli. Dopo il corteo di protesta per le vie del centro, infatti, le tifoserie di Napoli e Eintracht sono venute in contatto. Secondo alcune indiscrezioni agli scontri avrebbero partecipato anche degli ultras dell’Atalanta, parteggiando per la causa tedesca. Anche alcune auto della polizia sono state danneggiate nel centro di Napoli e addirittura, in via Calata Trinità Maggiore, gli ultras avrebbero dato fuoco ad una di queste.

La controrisposta delle forze dell’ordine di Napoli non s’è lasciata attendere e le autorità hanno avallato l’utilizzo di un cordone di contenimento, volto appunto a contenere i percorsi dei tifosi teutonici. Nei pressi di Piazza del Gesù, inoltre, TVPlay è riuscita a riprendere in diretta il contatto tra i sostenitori tedeschi e la Polizia di Napoli.

Ecco il video di TVPlay:

🚨TENSIONE NEL CENTRO DI #NAPOLI: La Polizia Carica Alcuni Tifosi dell’#Eintracht 👀Il nostro @mirkocalemme era proprio al centro dell’azione ed ha ripreso, IN ESCLUSIVA, quanto accaduto nei pressi di Piazza Del Gesù#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/XKIhI6Xb1Z — TVPLAY (@tvplayofficial) March 15, 2023

Ancor prima della partita, si registrano altri sconti in ogni parte della città. Proprio negli ultimi minuti è stato riportato di auto date alle fiamme da parte dei tifosi tedeschi.

Vincere anche per la città: gli azzurri vogliono i quarti

La migliore risposta che Napoli e il Napoli possano dare ai tedeschi è una schiacciante vittoria sul campo. La squadra di Spalletti vuole ottenere i quarti di finale di Champions League e con la coppia d’oro Osimhen-Kvaratskhelia proverà di tutto per riuscirci.

Le misure adottate dal Prefetto sembrano non aver sortito gli effetti sperati e, secondo alcune opinioni, avrebbero anzi aumentato il risentimento dei tifosi tedeschi giunti per questo a Napoli con l’intento di creare scompiglio. I tifosi del Napoli dovranno cercare, però, di non cadere nelle provocazioni tedesche. Con ogni probabilità, dopo le aspre critiche ricevute nei giorni scorsi, la federazione italiana andrà a chiedere spiegazioni a Ceferin, ancora in silenzio dopo i fatti accaduti nella città partenopea.