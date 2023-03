Napoli, Giuntoli al lavoro: ben 3 (importanti) nomi, tifosi pazzi di gioia

I tifosi del Napoli possono gioire: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è vicino alla chiusura di una grande operazione.

Il DS degli azzurri, insieme alla società, è al lavoro per concludere una trattativa molto importante: ecco cosa sta succedendo.

Il Napoli sta vivendo una grande stagione: gli azzurri sono saldissimi al comando in Serie A con un margine di 18 punti e sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di Champions League. Il rendimento della squadra di Spalletti ha superato ogni aspettativa: in seguito alla rivoluzione estiva, infatti, in pochi pensavano che sarebbe stato possibile raggiungere certi traguardi.

La società ora non ha intenzione di fermarsi: Giuntoli lavora per una grande operazione che renderebbe molto felici i tifosi.

Giuntoli vicino alla chiusura: grande notizia per i tifosi

Come ben noto, il Napoli ha affrontato un grande cambiamento in estate. La dirigenza ha deciso di lasciar partire giocatori molto importanti come Koulibaly, Insigne, Mertens o Fabian Ruiz per poi puntare su nuovi acquisti provenienti anche da campionati “minori” come Kvaratskhelia e Kim. La strategia, nonostante lo scetticismo, si è rivelata alquanto corretta: i risultati ottenuti sono ottimi e non ci sono dubbi sulla bontà del lavoro svolto da Giuntoli e dal suo staff.

Ad oggi, ovviamente, è ancora prematuro pensare a quella che sarà la linea guida che il Napoli seguirà sul mercato: il presidente De Laurentiis ha recentemente affermato che non avrà problemi a trattenere i suoi top player, ma è anche vero che i grandi club potrebbero bussare alla porta per giocatori come Osimhen o Kvaratskhelia. Intanto, però, è vicina la chiusura per una tripla trattativa molto importante: secondo il giornalista Ciro Venerato, infatti, sarebbero in dirittura d’arrivo i rinnovi di Rrahmani, Di Lorenzo e Lobotka.

Intervenuto a 1 Station Radio, Venerato ha affermato: “Faranno parte degli azzurri anche la prossima stagione”. Inoltre, ha sottolineato come ormai manchino solamente delle questioni burocratiche prima degli annunci ufficiali.

Si tratta di una notizia molto importante, in quanto questi tre giocatori sono parte delle spina dorsale della squadra: Spalletti non rinuncia mai a loro e la loro permanenza sarebbe un ottimo punto di partenza in vista della prossima annata.

Verso l’Eintracht: ecco cosa serve per il passaggio del turno

Il Napoli è in vantaggio negli ottavi di Champions League: all’andata, infatti, gli azzurri si sono imposti in Germania per 0-2 grazie alla reti di Osimhen e Di Lorenzo. Il passaggio del turno è ad un passo, ma Spalletti è stato molto chiaro e ha chiesto alla squadra di mantenere alto il livello di attenzione per evitare spiacevoli sorprese.

Per passare il turno, basterà non perdere con più di un gol di scarto: una vittoria dell’Eintracht per 0-1 (o anche 1-2, 2-3 etc) consegnerebbe il pass per i quarti al Napoli. Se i tedeschi dovessero vincere con un margine di due reti (0-2, 1-3, 2-4 etc), invece, manderebbe la sfida ai supplementari. La squadra di Glasner, dunque, dovrebbe portare a casa un successo con tre o più gol di vantaggio per passare il turno.