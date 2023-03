Ultras Eintracht, obiettivo murales di Maradona: allerta massima, cos’è successo

Da via Chiaia a Piazza del Gesù, gli ultras dell’Eintracht Francoforte stanno passeggiando in un corteo immenso per le strade del centro di Napoli.

Sono diversi i video di cittadini napoletani che stanno mostrando, attraverso i social network, tutto quello che succede a causa dei tifosi della squadra che questa sera scenderà in campo contro il Napoli di Spalletti.

La situazione è abbastanza preoccupante, anche se fino ad ora le forze dell’ordine sono riuscite ad arginare i cortei ed a garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, quello che più ha preoccupato i napoletani fino ad ora è stato il murales di Maradona.

Obiettivo murales di Maradona

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’iconico murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli sarebbe stato preso di mira dai supporters tedeschi. Probabilmente, si ipotizzava un atto vandalico ai danni di un dipinto molto importante per i tifosi del Napoli. Nel caso si fosse verificato un episodio simile, sarebbero stati certi gli scontri tra le tifoserie.

Proprio per questo motivo, le forze di Polizia hanno presidiato il luogo per tutta la notte. Insomma, una situazione abbastanza surreale. E’ quasi incredibile come, da un momento all’altro, una città possa essere messa in stato d’allarme per una partita di calcio. Anzi, forse in questo frangente il calcio c’entra poco. Il motivo? Le centinaia di tedeschi arrivati a Napoli in queste ore non avranno la possibilità di accedere allo stadio Maradona perché il settore ospiti è chiuso. Se non per assistere alla partita, dunque, perché questi tifosi tedeschi sono sbarcati a Napoli?

Attenzione al lungomare

La squadra di Oliver Glasner, secondo quanto riportato, ha scelto l’hotel Royal Continental per il soggiorno a Napoli. Così, numerosi tifosi tedeschi hanno assediato la zona. C’è allerta massima, adesso, con le forze di Polizia in tenuta antisommossa che cercano di tenere il controllo della situazione. Un lavoro, di certo, non semplice.

C’è anche un elicottero

Le varie camionette di Polizia e Carabinieri, evidentemente, non potevano bastare a contenere e tenere sotto controllo i tifosi dell’Eintracht Francoforte. E’ per questo motivo che, secondo quanto riportato dall’Ansa, in volo c’è anche un elicottero. Molti tifosi, infatti, hanno lasciato il corteo e si sono infiltrati nei vicoli della città. E questo ha fatto alzare ancor più il livello d’allerta. Perché fin quando sono stati tutti concentrati in un solo gruppo (anche se folto) la situazione poteva essere sotto controllo. Con la dispersione dei tifosi nelle strade secondarie, le forze dell’ordine avrebbero potuto perdere il controllo. Così, ecco che è entrato in gioco l’elicottero. Dall’alto, tutto viene monitorato e si possono limitare i rischi.