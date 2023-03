Napoli, attimi di paura per Kvaratskhelia: cos’è successo

Attimi di paura in casa Napoli per Kvicha Kvaratskhelia: ecco cosa è successo al giocatore georgiano.

Questa sera alle ore 21 il Napoli affronterà al Maradona l’Eintracht Francoforte nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gli azzurri ripartiranno dal 2-0 conquistato a Francoforte e proveranno a bissare quel successo con un’altra grande prestazione per staccare il pass per i quarti di finale. Il Napoli ha l’opportunità di scrivere una pagina importante della sua storia, ma nelle ultime ore in casa azzurra si sono vissuti attimi di paura per le condizioni di Kvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano, infatti, ha fatto prendere un bello spavento non solo ai compagni e a mister Spalletti, ma anche ai tifosi nella rifinitura di ieri.

Kvaratskhelia si ferma nella rifinitura: ecco cosa è successo

La partita di stasera contro l’Eintracht Francoforte è forse la più importante della storia recente del Napoli. Eliminando il club tedesco, gli azzurri approderebbero per la prima volta ai quarti di finale di Champions League dove sperano di arrivare in fondo ed tra i tifosi c’è grande attesa e adrenalina per questa sfida. All’andata, il Napoli si è imposto 2-0 e dovrà cercare di ripetere la prestazione fornita in Germania se non vuole complicarsi la vita. In conferenza stamp, Spalletti ha definito la partita di questa sera una “prima finale” e metterà in campo la formazione migliore possibile per battere l’Eintracht e volare ai quarti. Tuttavia, nella giornata di ieri Kvaratskhelia ha spaventato il tecnico toscano ed i tifosi, accusando un problema fisico nella rifinitura.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’esterno d’attacco georgiano si è fermato nel corso dell’allenamento, uscendo dal campo zoppicante dopo aver preso una botta alla caviglia. Ciò ha messo in grande apprensione tutti ma la paura è durata poco visto che, dopo le cure mediche, Kvaratskhelia è tornato in campo ed ha terminato regolarmente l’allenamento con i compagni. Un piccolo brivido per Spalletti che per un attimo ha temuto di dover rinunciare al suo giocatore migliore per la partita più importante della stagione del Napoli. Sospiro di sollievo anche per i tifosi che si augurano che il giocatore georgiano possa segnare un’altra rete strepitosa e decidere così la sfida.

Napoli-Eintracht, tensione alle stelle: i tifosi tedeschi minacciano disordini

La partita di questa sera vale tantissimo non solo per il Napoli, ma anche per l’Eintracht Francoforte che vuole ribaltare la sconfitta dell’andata e volare al turno successivo. Nonostante il divieto emesso dal TAR della Campania, a Napoli sono presenti anche tanti tifosi tedeschi e la tensione è davvero alle stelle, visto che quest’ultimi hanno intonato cori offensivi contro gli azzurri. Al corteo dei tifosi tedeschi, come riportato da Il Mattino, si sono aggregati circa 250 ultras dell’Atalanta e sebbene la situazione al momento sia tranquilla, la zona è sorvegliata dall’alto da un elicottero.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano campano, però, i tifosi tedeschi hanno minacciato anche disordini, tra cui un attacco al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli, luogo quasi sacro per i tifosi del Napoli e ormai meta turistica per chiunque faccia tappa nella città partenopea. Anche quella zona sarà presidiata dalle forze dell’ordine per questioni di sicurezza e la speranza è di non dover raccontare fatti incresciosi come accaduto nella gara d’andata.