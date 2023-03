Osimhen, importante novità sul suo futuro: arriva la decisione

Victor Osimhen, arriva una novità importantissima sul suo futuro: ecco la decisione che potrebbe cambiare tutto per l’attaccante.

Il centravanti del Napoli potrebbe essere oggetto del desiderio di mercato per diverse big d’Europa, per lui arriva però una notizia importantissima in vista dell’estate: la decisione presa può cambiare tutto per lui e per il club di De Laurentiis.

Per il Napoli è sempre più tempo di attendere la matematica dello scudetto. La vittoria interna contro l’Atalanta ha riconsegnato agli uomini di Spalletti il +18 sull’Inter seconda richudendo nuovamente quelle sottilissime speranze che la 25esima giornata aveva regalato alle avversarie. Quella attuale è stata una stagione d’oro per il club campano il quale tramite il suo dominio in Italia e in Europa ha messo in mostra diversi pezzi pregiati, tra questi anche Victor Osimhen, già oggi un uomo mercato chiacchieratissimo.

Osimhen, arrivano novità: protagonisti due top club d’Europa

Capocannoniere in Serie A con 19 gol segnati in 22 presenze a cui si aggiungono i 2 in 4 gare in Champions, i numeri della stagione fino a qui disputata da Victor Osimhen parlano in maniera chiara di un centravanti ormai entrato nel club dei migliori interpreti al mondo del ruolo. Il nigeriano è stato fino a qui leader tecnico ed emotivo del Napoli, risultando anche spesso decisivo con gol dal peso specifico incalcolabile.

I suoi 24 anni d’età, che diventeranno 25 a dicembre, rendono Osimhen non solo un calciatore forte e pronto per competere a livelli sempre più alti, ma anche un calciatore dal potenziale ancora tutto da esplorare, un fattore questo che inevitabilmente aumenta l’interesse che molte squadre potranno avere per lui. Proprio sul fronte mercato arrivano importanti novità sull’ex Lille ed in particolare sul suo possibile addio in direzione PSG o Manchester United.

La richiesta da ben 150 milioni che De Laurentiis pare pronto a fare per lasciar partire Osimhen eslcude inevitabilmente tanti club in giro per l’Europa ma non tutti. United e PSG sembravano infatti pronte ad investire sul centravanti del Napoli nella prossima estate ma stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb negli ultimi giorni queste volontà sarebbero cambiate: entrambi i club avrebbero infatti virato su due diversi profili entrambi di calibro internazionale.

United e PSG preparano spese folli: ecco chi sarebbe finito nel mirino

Osimhen resta senza dubbio un attaccante incredibile per cui è lecito attendersi offerte shock da parte di alcuni club europei, ma stando a quanto riportato da TMW sia i parigini che i Red Devils avrebbero in mente, almeno per il momento, piani diversi per il loro attacco. Ad essere finiti nel mirino di questi due club sarebbero altri due centravanti di calibro internazionale quali Erling Haaland e Harry Kane.

Il fenomeno norvegese, come riportato da RMC Sport, sarebbe entrato nel mirino del club di Al Khelaifi il quale per strapparlo al Manchester City sarebbe pronto ad investire per 200 milioni di euro. Lato United l’interesse è invece per il numero 10 del Tottenham, ancora alla ricerca del trofeo che ne consacrerebbe la carriera e che in maglia Red Devils potrebbe arrivare più facilmente che con gli Spurs. L’estate di Victor Osimhen si preannuncia ugualmente rovente ma le notizie di queste ultime ore potrebbero comunque far fare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri.