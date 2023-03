Napoli, incredibile: una squadra è riuscita a fare meglio, dati impressionanti

Il Napoli di Luciano Spalletti colleziona complimenti e macina record ma in Europa pare ci sia una squadra riuscita a fare meglio dei partenopei: i dati sono impressionanti.

Enorme sorpresa tra gli addetti ai lavori. Una squadra sarebbe riuscita a fare meglio del grande Napoli. In pochi si sarebbero aspettati questo rendimento: il merito è di due giovani protagonisti.

La perdita del primato, chiaramente, non toglie valore alla grandissima stagione che gli uomini di Spalletti hanno disputato fino ad ora. I dati impressionanti dell’inaspettata sorpresa, inoltre, portano i tifosi a sognare grandi traguardi che, fino a poco tempo fa, apparivano molto lontani, quasi irraggiungibili. Uno dei protagonisti ha bruciato le tappe, facendo registrare un record.

Napoli devastante, ma c’è chi ha fatto meglio: il dato

Continuano a vivere dentro un sogno i calciatori e i tifosi del Napoli, testimoni di un’annata che rischia di diventare storica. Il vantaggio in campionato è aumentato ancora, i 18 punti di vantaggio sull’Inter danno molta tranquillità e, in caso di passaggio ai quarti di finale di Champions League, anche in Europa i partenopei potrebbero dire la loro.

Nonostante il momento magico, però, è emerso un dato impressionante. Un club di Ligue 1 sarebbe riuscito a fare meglio del Napoli facendo registrare un novo primato stagionale e alimentando i propri sogni. Si tratta dello Stade de Reims, storico club francese che nel suo palmares può contare ben 6 Ligue 1, 2 Coupe de France e 4 Trophée des Champions. La formazione francese ha fatto registrare un nuovo primato: con nove vittorie e otto pareggi, infatti, lo Stade de Reims ha la striscia di risultati utili consecutivi ancora in corso più lunga d’Europa.

Il Reims sogna l’Europa: due protagonisti rubano la scena

In questo piccolo miracolo sportivo, spiccano due figure su tutte. La prima è quella di William Still, tecnico belga classe ’92, che ad ottobre ha raccolto la squadra nei bassifondi della classifica e l’ha portata a -4 dal quinto posto del Rennes, che regalerebbe la qualificazione alla Conference League. Still, nonostante sia ancora in età potenzialmente da atleta, sta dimostrando il suo valore in panchina.

Un altro protagonista della grande striscia di imbattibilità dei francesi è il bomber. Si tratta di Folarin Balogun, attaccante anglo-americano in prestito al Reims dall’Arsenal. Il classe 2001 con la maglia del biancorossa ha già realizzato 16 gol in Ligue 1, facendo registrare un ulteriore record. All’età di 21 anni e 252 giorni, infatti, è il più giovane calciatore a raggiungere tale cifra da ben 62 anni. Il Reims adesso sogna l’Europa e, insieme ai due protagonisti, sognare sta diventando possibile.