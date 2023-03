Napoli-Eintracht, Rode in conferenza: “Vogliamo vincere”

Alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte è intervenuto in conferenza stampa Sebastian Rode, centrocampista e capitano della formazione teutonica. Il tedesco ha promesso battaglia agli azzurri.

Il leader dell’Eintracht non si è nascosto dichiarando senza mezzi termini che tutta la squadra punterà senza remore al passaggio del turno. Riuscire a fare risultato a Napoli non sarà facile ma i tedeschi proveranno nell’impresa.

Arriva un nuovo snodo nella stagione dei partenopei di Luciano Spalletti. Allo Stadio Diego Armando Maradona arriva, infatti, l’Eintracht Francoforte battuto 2-0 in Germania. La squadra tedesca, però, è molto lontana dall’alzare bandiera bianca e, per questo, il Napoli dovrà scendere in campo con la giusta concentrazione per non mancare il suo appuntamento con la storia.

Rode non si nasconde: il centrocampista indica la via per il successo

Sin dal sorteggio degli ottavi di finale che ha posto Napoli ed Eintracht Francoforte l’una contro l’altra, i tedeschi non godevano affatto dei favori del pronostico. Le straordinarie prestazioni degli azzurri ai gironi di Champions League, avevano già attirato le attenzioni in Europa e la vittoria partenopea al Deutsche Bank Park di Francoforte ha confermato i pronostici della vigilia. I pronostici, però, la squadra di Glasner è abituata a batterli. Nel vittorioso cammino nell’Europa League della scorsa stagione, infatti, l’Eintracht riuscì a eliminare una big del calcio mondiale come il Barcellona.

Come in questo caso, i tedeschi si giocarono il tutto per tutto in trasferta. Circa un anno fa, nei quarti di finale di Europa League, l’Eintracht vinse 3-2 al Camp Nou, regalandosi la semifinale. Adesso, però, per superare gli ottavi di Champions ai teutonici non basterà soltanto vincere, dovranno farlo con due gol di scarto. Nonostante ciò, capitan Rode suona la carica e ribadisce l’obiettivo dei suoi. Ecco le parole in conferenza stampa: “È stato scritto parecchio. Noi vogliamo vincere questa partita, siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo vinto partite in Champions e in Bundesliga, non vedo la situazione così negativa come sembra“.

Eintracht a Napoli con un seguito rimaneggiato: dura risposta di Ceferin

I disordini avvenuti in occasione della gara d’andata giocata in Germania hanno spinto il Prefetto di Napoli a vietare la trasferta ai tifosi tedeschi. Dopo le aspre polemiche il Prefetto ha corretto il tiro, limitando il divieto ai soli residenti nella città di Francoforte. I provvedimenti del governo italiano, anche se modificati, hanno fatto infuriare Ceferin che ha reagito duramente.

Il presidente della UEFA, infatti, ha dichiarato di essere molto in disaccordo con la scelta del Prefetto di impedire la trasferta a parte dei sostenitori tedeschi. La sua dura reazione è stata seguita dalla promessa che verranno presi provvedimenti in merito, per far in modo che un episodio simile non accada più.