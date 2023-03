Calciomercato Napoli, attenzione: l’Inter può dare un dispiacere ai tifosi

Il Napoli, dopo aver passato il turno in Champions League, può avere delle brutte notizie dall’Inter in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli ha vinto anche in Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League.

Con questo successo, di fatto, la squadra guidata di Luciano Spalletti ha conseguito un traguardo storico. Per il Napoli, infatti, è la prima volta accedere ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Considerando il risultato di 0-2 della gara di andata giocata in Germania lo scorso febbraio, il passaggio del turno era già ben indirizzato a favore del team partenopeo che, però, ha dovuto aspettare i minuti finali della prima frazione di gara per chiudere ogni discorso.

La prima parte del match, infatti, è stata contraddistinta da un pressing molto intenso da parte dell’Eintracht Francoforte che, però, ha dovuto alzare bandiera bianca una volta che Victor Osimhen ha sbloccato il match. Il Napoli, di fatto, nella ripresa ha poi preso il largo con il secondo gol della serata da parte del nigeriano e dal rigore realizzato da Piotr Zielinski. Tuttavia, al netto del grandissimo risultato raggiunto sul campo contro i tedeschi, per il club azzurro bisogna registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche l’Inter sta seguendo Adama Traoré del Wolverhampton

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘90min’, infatti, su Adama Traoré del Wolverhampton bisogna registrare anche l’interesse del Tottenham di Antonio Conte. Il nome dell’esterno spagnolo era stato accostato anche al Napoli che, però, deve battere anche la concorrenza di un’altra squadra italia.

Su Traoré, il cui contratto con il Wolverhampton scade a giugno, ci sono infatti anche la luce dei riflettori dell’Inter. Prendere lo spagnolo, di fatto, sarebbe un colpo alla Beppe Marotta, visto che può essere prelevato nella prossima sessione di calciomercato estiva da parametro zero.

Tuttavia, oltre al calciomercato e al campionato in Serie A, il Napoli potrebbe sfidare l’Inter anche in Champions League.

Il Napoli può sfidare l’Inter anche ai quarti di finale di Champions League: ecco quando ci sarà il sorteggio

L’Italia, infatti, è la nazione più rappresentata ai quarti di finale della massima competizione europea per club, visto che c’è anche il Milan insieme al Napoli e all’Inter. Nella giornata di venerdì, esattamente alle ore 12, a Nyon ci saranno i sorteggi del prossimo turno di Champions League, dove sarà possibile anche sfide tra due squadre dello stesso paese.