Champions League, Napoli: com’è finita negli scorsi anni con le possibili avversarie

Il Napoli si prepara a scoprire chi dovrà affrontare ai quarti di Champions League: ecco il bilancio con le possibili avversarie.

Gli azzurri hanno superato gli ottavi di finale per la prima volta nella loro storia: la tifoseria continua a sognare.

Il Napoli ha archiviato la pratica ottavi di finale di Champions senza troppe difficoltà: gli azzurri hanno superato l’Eintracht con un complessivo 5-0. La formazione di Spalletti ha battuto i tedeschi al ritorno con un sonoro 3-0 grazie alla doppietta di Osimhen e al rigore di Zielinski accedendo così ai quarti per la prima volta nella storia del club.

Le possibili avversarie sono sette: Inter, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica e Manchester City. Ecco il bilancio del Napoli contro queste squadre.

Napoli, così i precedenti contro le possibili avversarie

Il Napoli ha affrontato tutte e sette le squadre citate in precedenza nell’arco della sua storia. Ovviamente, il maggior numero di precedenti riguarda Inter e Milan: contro i nerazzurri ci sono 172 gare alle spalle (79 vittorie Inter, 42 pareggi e 51 vittorie Napoli), mentre con i rossoneri sono 170 (67 vittorie Milan, 52 pareggi e 51 vittorie Napoli). Come ben noto, dai quarti è possibile che i sorteggi accoppino due squadre della stessa nazione: i “derby” sono possibili.

Con il Benfica ci sono stati quattro incroci totali fra Champions League (2016/17) ed Europa League (2008/09): il Napoli ha vinto tre volte, mentre i portoghesi hanno avuto la meglio in un’occasione. Sono quattro anche gli scontri con il Bayern Monaco (Coppa UEFA 1988/89 e Champions 2011/12): in questo caso regna il totale equilibrio con due pareggi ed una vittoria a testa. Solo due, invece, i precedenti (amari) con il Chelsea risalenti alla Champions 2011/12: dopo la vittoria per 3-1 in casa, è arrivata la sconfitta per 4-1 a Londra ai tempi supplementari (la formazione di Di Matteo ha poi vinto la competizione).

Rimanendo in terra inglese, ci sono state quattro sfide con il Manchester City fra il 2011/12 ed il 2017/18 (sempre nei gironi): una vittoria azzurra, due successi per i Citizens ed un pareggio. Questa avversaria avrebbe un fascino particolare, poiché porrebbe Spalletti e Guardiola a confronto dopo il “giochino” (così l’ha definito l’allenatore toscano) andato in scena in questi giorni dopo che il catalano ha definito gli azzurri come la migliore squadra europea.

Spauracchio Real Madrid: ecco perché

All’appello manca solo il Real Madrid, il campione d’Europa in carica. I Blancos sono un avversario temibilissimo che, nelle notti di Champions, è capace di compiere imprese straordinarie. A differenza delle altre sei squadre, quella spagnola non è mai stata battuta dal Napoli in quattro precedenti (tutti in Champions fra 1987/88 e 2016/17): tre vittorie madridiste ed un pareggio.

Negli ottavi di finale del 2016/17 il Real ha vinto con un complessivo 6-2: gli spagnoli hanno poi vinto la competizione. Con questo sorteggio ci sarebbe la sfida con l’ex Carlo Ancelotti, che ha eliminato il Liverpool con un roboante 6-2 fra andata e ritorno.