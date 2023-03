Napoli, i tifosi sorridono: la notizia arriva direttamente dalla Spagna

Napoli, c’è molto da sorridere per i tifosi azzurri: arriva una notizia direttamente dalla Spagna che fa felice tutto l’ambiente.

Per i supporter del club campano continuano ad arrivare notizie molto positive da poter festeggiare in attesa della matematica certezza dello scudetto e non solo: l’ultima in ordine temporale arriva direttamente dalla Spagna e a riportarla è Marca.

Riassumere la stagione fin qui disputata dal Napoli prescindendo da termini come entusiasmante, sorprendente o unica sembra davvero impossibile. Gli azzurri stanno riscrivendo la propria storia arrivando ad ottenere risultati che quasi mai prima d’ora erano stati non solo raggiunti ma quasi sognati, tra questi il vantaggio extra large sulle dirette concorrenti in Serie A e i recenti quarti di finale di Champions League. Proprio questo importante passo in avanti fatto in Europa sta facendo sognare la piazza, sempre più in festa dopo le notizie arrivate dalla Spagna.

Napoli, le parole di Marca fanno felici i tifosi

La doppia sfida contro l’Eintracht Francoforte campione uscente dell’Europa League vinta senza subire gol ha segnato un momento importante nella storia recente del Napoli. Gli azzurri non si sono limitati a passare il turno ma hanno dominato contro un avversario indubbiamente inferiore ma allo stesso tempo da rispettare, regalando ai tifosi una prova che ha consacrato una volta di più gli azzurri di mister Spalletti come una delle squadre migliori d’Europa.

La super prova offerta dagli campani negli ottavi di finale di Champions ha seguito e confermato i complimenti fatti al tecnico di Certaldo e ai suoi da un mostro sacro come Guardiola. Le parole di elogio verso il Napoli da parte dell’allenatore del Manchester City non sono però rimaste le uniche di questi giorni di festa per gli azzurri dato che a loro in queste ore sono arrivate parole importanti anche dalla Spagna: protagonista delle belle parole è Marca.

Il noto quotidiano iberico ha parlato delle possibili avversarie per il Real Madrid in vista dei prossimi quarti di Champions e tra queste ha ovviamente trattato anche il Napoli. Parlando degli azzurri Marca ha usato parole al miele che hanno fatto felici i tifosi: il giornale spagnolo ha sottolineato la bellezza e l’efficacia del gioco verticale dei campani riconoscendo anche il valore di calciatori come Kvaratskhelia ed Osimhen. Un altro importante elogio per i campani i quali potranno affrontare con grande consapevolezza chiunque sfideranno d’ora in poi.

Napoli sogna in grande: le parole dei giocatori fanno ben sperare

I complimenti arrivati dai rivali fanno indubbiamente grande piacere a tutto l’ambiente Napoli e suonano come delle vere e proprie conferme della bontà del lavoro fatto fin qui dagli azzurri. Il passaggio ai quarti di Champions, soprattutto per come è arrivato, portano inevitabilmente tutti i tifosi a sognare in grande anche per la campagna europea, ma non solo loro, anche i giocatori sembrano infatti sempre più convinti come dimostrato ad esempio da Piotr Zielinski.

Tra le tante dichiarazioni rilasciate nel post gara contro l’Eintracht una di quelle che ha colpito di più è stata indubbiamente quella del centrocampista polacco ex Empoli. Parlando delle future sfide di Champions infatti Zielinski ha così risposto: “Possiamo giocarcela con tutte, ci faremo trovare pronti per combattere e fare ancora la storia”, parole importanti che però mostrano come nello spogliatoio ci sia voglia di regalare altri sorrisi ai tifosi del Napoli, i quali nel frattempo comunque possono godersi una squadra sempre più formidabile.