Calciomercato, Osimhen-Manchester Utd: il commento in diretta gela tutti

Continua a segnare a raffica il bomber azzurro Victor Osimhen. Il suo nome è sempre più chiacchierato e sono tanti i club che vorrebbero strapparlo al Napoli, soprattutto in Premier League.

Una delle squadra che sta cercando il nigeriano con insistenza e che avrebbe bisogno di un attaccante centrale è il Manchester United. Gli inglesi vorrebbero sistemare il reparto con l’arrivo di Osimhen ma per un ex calciatore potrebbe non essere la scelta ideale.

Il commento dell’ex fuoriclasse ha lasciato tutti di stucco. Secondo il suo parere, infatti, Victor Osimhen non sarebbe il calciatore più indicato per sostenere il peso dell’attacco dei Red Devils. Il nigeriano, intanto, continua a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Nel 5-0 complessivo inflitto all’Eintracht Francoforte l’attaccante ex Lille ha segnato ben 3 reti tra andata e ritorno.

Osimhen ancora decisivo, ma c’è chi preferisce altri profili

Il Napoli di Luciano Spalletti è entrato nella storia. Per la prima volta dalla sua fondazione, infatti, gli azzurri sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale in Champions League/Coppa dei Campioni. Il 2-0 di Francoforte lasciava ben sperare sul risultato finale ma, anche allo Stadio Maradona, la squadra di Spalletti non ha fatto sconti rifilando un secco 3-0 ai tedeschi, nel segno di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, dopo il gol che aveva aperto il match del Deutsche Bank Park, si è ripetuto anche nella sfida casalinga con una formidabile doppietta. Nonostante i numeri impressionanti parlino per lui, un ex fuoriclasse ritiene che Osimhen non sia il profilo più adatto per un club come il Manchester United. A dichiararlo è stato Thierry Henry, ex campione francese oggi opinionista per CBS Sports. Ecco le sue parole: “Dato che conosce benissimo la Premier League, se fossi il Manchester United andrei a prendere Kane“.

Caratteristiche differenti: Henry spiega la sua scelta

Il commento di Thierry Henry sull’eventuale punta da acquistare per il Manchester United ha attirato non poche critiche. Victor Osimhen, come dimostrato dal gol di testa contro l’Eintracht, eccelle in tutti i fondamentali di un attaccante. La preferenza dell’ex attaccante francese, dunque, volge verso Kane per caratteristiche e ambiente.

Henry, infatti, ha voluto spiegare come il suo giudizio non fosse volto a sminuire la forza di Osimhen ma considerasse questioni tattiche e ambientali, fondamentali in un campionato come quello inglese: “Questo non significa che Osimhen non sia un buon giocatore o altro, non ha niente a che fare con questo. Penso che Osimhen possa adattarsi in qualsiasi campionato ma se fossi il Manchester United guarderei Kane come un ragazzo che non ha bisogno di adattarsi a niente, ha un modo di giocare che può permettere a Marcus Rashford di correre dietro di lui in fase offensiva“. I tifosi del Napoli, con ogni probabilità, non saranno d’accordo con la preferenza di Henry, ma, se il Manchester United dovesse ascoltare il consiglio del francese, farebbero comunque i salti di gioia.