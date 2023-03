Nigeriano, come Osimhen: potrebbe essere proprio lui a sostituirlo

Continuano a susseguirsi le voci che vogliono Victor Osimhen lontano dall’azzurro del Napoli al termine di questa stagione. Tra i nomi dei possibili sostituti spunta un altro attaccante nigeriano.

Il ruolo di attaccante non sarebbe l’unico punto in comune tra i due. Entrambi i calciatori, infatti, condividono lo stesso paese d’origine: la Nigeria. In caso di addio di Osimhen, dunque, Giuntoli potrebbe sferrare l’assalto decisivo.

La straordinaria stagione, a livello di numeri e prestazioni, che sta disputando Victor Osimhen lo allontana ogni giorno che passa dai partenopei. Un attaccante dalla spiccata vena realizzativa negli ultimi tempi è diventato merce rara e, per questo, a fronte di un’offerta superiore ai 100 milioni, forse anche ai 150, Aurelio De Laurentiis potrebbe optare per la dolorosa cessione.

Giuntoli studia il dopo Osimhen: sondato un altro nigeriano

Dopo alcuni anni sfortunati e costellati da infortuni di ogni tipo, Victor Osimhen si è finalmente preso la scena. Il nigeriano sta ripagando l’investimento effettuato nel 2020 da Aurelio De Laurentiis a suon di gol. I suoi numeri, 25 gol in 28 partite stagionali, hanno attirato l’interesse dei club europei che in estate potrebbero dare il via ad una vera e propria asta per aggiudicarsi l’attaccante ex Lille.

In previsione di una possibile cessione, dunque, Cristiano Giuntoli si guarda intorno per cercare il profilo adatto che possa raccogliere l’eredità di Osimhen. Il calciatore, però, deve rispettare i parametri relativi al costo del cartellino, ingaggio e età non troppo avanzata. Caratteristiche che possono essere ritrovate in Victor Boniface, attaccante dell’Union Saint Gilloise. Boniface è un classe 2000 proveniente, come Osimhen, dalla Nigeria. Con la maglia della squadra belga in questa stagione ha messo a segno 19 reti in tutte le competizioni, risultando decisivo in Europa League dove l’Union Saint Gilloise ha conquistato, a sorpresa, i quarti di finale.

Il Napoli studia il dopo Osimhen: in ribasso le quotazioni di Retegui

Come riportato dal giornalista Luca Cerchione, il profilo di Boniface stuzzica parecchio la dirigenza partenopea. Secondo i dati di Transfermarkt, il valore del suo cartellino è di 4 milioni ma, probabilmente, per strapparlo alla sua squadra ne potrebbero servire anche 10. 22 anni, il suo ingaggio è attualmente inferiore ai 300mila euro annui, il che ne fa un profilo molto indicato per il futuro partenopeo.

Contestualmente all’avanzare della candidatura di Boniface si abbassano le quotazioni in azzurro di Mateo Retegui. Il centravanti italoargentino è balzato agli onori della cronaca per la convocazione in nazionale di Roberto Mancini e, con ogni probabilità, da qui a questa estate il suo costo potrebbe aumentare esponenzialmente.