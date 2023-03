Napoli, che aumento! Notizia fantastica per il gruppo di Spalletti

La grande stagione del Napoli sta portando la squadra di Luciano Spalletti a far registrare nuovi primati. Nelle ultime ore, infatti, è giunta la notizia che gli azzurri sono balzati in testa ad una speciale classifica.

Sono tanti i calciatori in rosa che si stanno mettendo in mostra e se qualche club volesse strapparli agli azzurri dovrà presentarsi con offerte più alte: è arrivata l’ufficialità che fa saltare di gioia Aurelio De Laurentiis.

I partenopei sono andati oltre ogni aspettativa. A undici giornate dal termine del campionato, infatti, si trovano saldamente al comando con ben diciannove punti di vantaggio sulla Lazio. Inoltre, la banda di Spalletti è riuscita a spingersi dove nessuno dei predecessori era riuscito: superare gli ottavi di finale di Champions League e qualificarsi ai quarti per la prima volta nella storia.

Il Napoli fa un balzo in avanti: in copertina ancora Osimhen e Kvaratskhelia

Nonostante il grandissimo margine sulle inseguitrici, nemmeno nell’ultimo impegno prima della sosta gli azzurri hanno arrestato la loro corsa. Allo Stadio Olimpico Grande Torino la squadra di Spalletti è scesa in campo con la solita fame e ha fatto un sol boccone dei granata. Il punteggio finale di 4-0, infatti, fotografa la partita dei partenopei: difesa solida, risultato mai in discussione e grande produzione offensiva. Anche contro il Torino i protagonisti indiscussi sono stati i soliti due: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Osimhen e Kvara si trovano a meraviglia e, ancora una volta, sono entrati entrambi nel tabellino dei marcatori del match. I due, oltre a mettere a ferro e fuoco le difese avversarie, hanno di recente raggiunto un primato non da poco. Dopo l’ultimo aggiornamento dei valori di mercato del portale Transfermarkt, sono diventati i calciatori più preziosi della Serie A.

Il Napoli aumenta il suo valore: tantissime note positive

Victor Osimhen è diventato il calciatore più prezioso del campionato italiano con un valore pari a 100 milioni, con aumento di 30 milioni rispetto all’aggiornamento precedente. Il georgiano, invece, si ferma “solo” a 85 milioni, con un +25 portato a casa. Sul terzo gradino del podio c’è Min-jae Kim: il sudcoreano ha incrementato di 15 milioni, raggiungendo un VdM di 50 totali.

Passi in avanti anche per Anguissa che aumenta di 2 milioni il suo valore (VdM 40 MLN); + 8 per Stanislav Lobotka (VdM 38 MLN), +3 per Elmas (VdM 26 MLN). Incrementi anche per Raspadori, Ostigard, Meret e Olivera. Tra le poche note dolenti c’è Hirving Lozano, che fa registrare un -2 con un valore complessivo di 28 milioni di euro. Gli aggiornamenti operati da Transfermarkt portano, inoltre, il Napoli in testa nella classifica di squadra più preziosa della Serie A. Con un incremento totale di 85 milioni, infatti, i partenopei portano a 629 milioni il valore totale della rosa. Scavalcato, dunque, il Milan secondo con 547,4 milioni e che ha fatto registrare una perdita di 24 milioni.