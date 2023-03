Calciomercato, doccia fredda per De Laurentiis: non se lo aspettava

Il presidente del Napoli incassa una brutta notizia in vista del prossimo mercato: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Il Napoli pensa già al prossimo calciomercato conscio del fatto che dovrà lavorare per mantenere i suoi gioielli che si sono messi in mostra in questa stagione, straordinaria e storica da svariati punti di vista.

Gli azzurri non mollano il loro modus operandi basato sulla pianificazione, ovvero sulla capacità di arrivare pronti e con le spalle coperte alla prossima finestra di calciomercato che, come è facile da prevedere, sarà una autentica battaglia con il presidente De Laurentiis che tuttavia non intende darla vinta a nessuno. Ma contemporaneamente si pensano anche ai prossimi calciatori che potrebbero essere integrati in rosa: uno di questi sta decisamente sorprendendo e non a caso ha fatto intravedere una piccola parte del suo talento proprio in una sfida contro il Napoli. Ecco di chi stiamo parlando.

Napoli, valutazione monstre per Samardžić

Stiamo parlando di Lazar Samardžić, centrocampista accostato al Napoli già durante la finestra invernale di calciomercato. È un calciatore interessante perchè ha le qualità tipiche del centrocampista moderno (visione periferica, qualità del tocco di palla, sinistro impeccabile) che in mano a Spalletti potrebbe puntare a diventare un fuoriclasse. L’Udinese tuttavia è una società che vende cari i propri gioielli, e non da ora. Di conseguenza il prezzo del tedesco con cittadinanza serba – stando a quanto riporta TuttoUdinese – a fine stagione potrebbe lievitare ancora di più toccando quota 40 milioni. Un prezzo non di poco conto, che potrebbe spingere la dirigenza azzurra a virare su un altro obiettivo, magari meno costoso.

Il prezzo di Samardžić, a prescindere dall’ipervalutazione dell’Udinese, appare in linea con il talento e le qualità che il ragazzo ha messo in mostra in una stagione molto importante per lui. La stagione del grande salto di qualità dopo che con le maglie di Hertha Berlino e Lipsia aveva in totale giocato solo dieci partite in Bundesliga: grazie all’Udinese, una società da sempre attenta alle istanze dei giovani, il centrocampista berlinese di chiare origini serbe ha intrapreso un preciso percorso di crescita. Ora il suo futuro è tutto da scrivere. Su di lui non c’è solo il Napoli, ma anche il Milan. Al momento tuttavia la dirigenza bianconera non intende venderlo a prezzo di saldo e quella cifra di oltre 40 milioni è un chiaro segnale di volerlo blindare.