Calciomercato Napoli, arriva una notizia importantissima: è il primo sulla lista di Giuntoli

Notizia importantissima in chiave mercato per il Napoli: emerge quello che è il primo nome sulla lista di Giuntoli.

Gli azzurri si muovono per il futuro della rosa: il direttore sportivo ha già individuato un obiettivo primario.

Il Napoli sta vivendo un’annata straordinaria grazie al primato in Serie A e alla qualificazione dei quarti di finale di Champions League ottenuta per la prima volta nella storia del club. Il rendimento della squadra di Spalletti ha superato le aspettative estive dopo la rivoluzione apportata durante il mercato: la strategia adottata dalla società, alla fine, ha portato risultati concreti. Ad oggi è presto immagine quella che sarà la linea da seguire durante la campagna acquisti, ma pare che il DS Giuntoli abbia già individuato il suo obiettivo primario.

Napoli, Giuntoli lo mette in cima alla lista: è lui il primo obiettivo

Come ricordato, il Napoli ha apportato grandi cambiamenti alla rosa durante il mercato estivo. Alcuni giocatori importanti come Koulibaly, Insigne, Mertens o Fabian Ruiz hanno detto addio per lasciare spazio ai volti nuovi. Gli innesti hanno fornito sin da subito un contributo importantissimo e giocatori come Kvaratskhelia e Kim non hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi seppur provenissero da campionati “minori”. Le scelte della dirigenza avevano portato a del scetticismo, ma si sono rivelate corrette.

Alla fine della stagione manca ancora diverso tempo e ci sono degli importanti obiettivi da raggiungere, ma in molti si chiedono già ora come potrebbe agire il Napoli sul mercato. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà difficoltà a trattenere i top player, ma, come ben noto, le dinamiche di questo mondo sono imprevedibili. Per questo motivo, gli azzurri avrebbero già individuato l’eventuale erede di Osimhen: si tratta di Hojlund.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti dell’Atalanta avrebbe attirato le attenzioni di Giuntoli, che lo avrebbe posizionato in cima alla lista dei desideri. Tutto, ovviamente, dipende dal futuro dell’attuale attaccante del Napoli, che sta disputando un’ottima stagione e che si è detto più volte concentrato sul presente. Se dovesse arrivare la sua cessione, allora, il DS punterebbe immediatamente su Hojlund.

Osimhen, cosa riserva il futuro?

Quella in corso è senza dubbio la miglior stagione di Osimhen a livello personale: il nigeriano sta segnando con regolarità e il livello delle sue prestazioni è sempre molto alto. Anche grazie ai suoi gol, il Napoli sta volando in Serie A ed in Champions League: tutto questo, però, potrebbe attirare le attenzioni dei top club europei.

In passato si è parlato con insistenza di un possibile interesse da parte di due grandi squadre della Premier League: Manchester United e Chelsea. Se società dalla grande disponibilità economica come queste dovessero avanzare un’offerta superiore ai €100 milioni, allora il Napoli potrebbe prenderla in considerazione. Tuttavia, ad oggi è ancora troppo presto per ipotizzare certi scenari: l’ex Lille vuole concludere al meglio la sua annata per poi pensare al proprio futuro.