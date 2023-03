Napoli, entusiasmo travolgente: cosa spunta su un intero palazzo, incredibile

Cresce l’attesa a Napoli e dintorni per la vittoria dello scudetto: ecco cosa è spuntato su un intero palazzo.

Il Napoli si sta avvicinando sempre di più alla vittoria dello scudetto ed è già partita la conta per capire quando ci sarà la matematica certezza.

In tutta Napoli, l’entusiasmo è davvero alle stelle e anche nelle varie province ci si sta preparando per una grandissima festa attesa da tantissimi anni. I tifosi si sono ormai lasciati andare ed anche quelli più scaramantici credono che i giochi per lo scudetto siano fatti. Per le strade di Napoli e province c’è solamente voglia di festeggiare e ovunque si vedono gagliardetti azzurri e bandiere tricolore, ma a Torre del Greco ci si è voluti proprio superare a livello di fantasia.

Entusiasmo travolgente a Torre del Greco: spunta fuori un palazzo “azzurro”

Manca ormai pochissimo alla vittoria del terzo scudetto per il Napoli e tanto in città quanto in provincia ci si sta preparando per una festa che si preannuncia davvero memorabile. E’ da più di trent’anni che la piazza partenopea attende questo momento e dopo le brucianti delusioni degli ultimi anni pare sia finalmente arrivato il suo momento e quello degli azzurri. L’entusiasmo è davvero alle stelle ed in particolar modo a Torre del Greco ci si è lasciati del tutto andare. Come mostrato in un tweet dal noto giornalista di fede azzurra Carlo Alvino, infatti, nella provincia partenopea è sbucato un palazzo “azzurro” che ha davvero dell’incredibile solo a vederlo.

Bonus facciate a Torre del Greco … 💙💙💙 #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/v3pqnADexW — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 22, 2023

Come si può notare nella foto postata dal giornalista, infatti, la fantasia dei tifosi azzurri si è proprio superata stavolta, dato che sulla facciata di un palazzo in ristrutturazione sono state utilizzate delle reti protettive per ponteggi tutte azzurre con sopra il logo del Napoli, lo scudetto numero 3 nel mezzo e la dicitura “Napoli campione d’Italia 2022-2023”. Nel suo tweet, Alvino ha invece scritto: “Bonus facciate a Torre del Greco… Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno” con tanto di cuori azzurri. Insomma, l’entusiasmo a Torre del Greco è davvero travolgente e non si vede l’ora di festeggiare questo scudetto tanto atteso.

Scudetto Napoli: ecco quando potrebbe arrivare la matematica certezza

Il Napoli ha disputato una grandissima stagione ed il vantaggio accumulato dagli azzurri sulle inseguitrici è davvero enorme. Adesso, l’unica domanda che si pone il tifo partenopeo è quando effettivamente ci sarà la matematica certezza della vittoria dello scudetto. In teoria, al Napoli basterebbero altre cinque vittoria per festeggiare il titolo che potrebbe arrivare quindi il 29 aprile contro la Salernitana al Maradona, ma la situazione della Juventus potrebbe stravolgere tutto.

Il 19 aprile, infatti, il CONI si esprimerà sul ricorso dei bianconeri in merito al processo plusvalenze che ha portato la Corte d’Appello a penalizzare la squadra di Allegri con 15 punti. Qualora il CONI dovesse confermare la sentenza della Corte d’Appello, allora il Napoli potrebbe festeggiare lo scudetto proprio nella sfida contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium il 23 aprile, ma solo se il vantaggio sulla seconda in classifica sarà di 22 punti. Ciò vuol dire che gli azzurri dovranno vincere contro Milan, Lecce e Verona e contemporaneamente sperare in un rallentamento delle inseguitrici.

Nel caso in cui, invece, il CONI restituisse i 15 punti alla Juventus, i bianconeri si porterebbero a -15 dal Napoli che vedrebbe slittare la propria festa a Maggio e la data dipenderebbe dall’esito dello scontro diretto. In caso di affermazione azzurra all’Allianz Stadium, lo scudetto arriverebbe il 3 maggio sul campo dell’Udinese o il 7 maggio al Maradona contro la Fiorentina. Dovesse vincere la Juventus la festa sarebbe rimandata al 14 maggio quando il Napoli sarà di scena a Monza.