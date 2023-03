Napoli-Milan, la decisione di Geolier: cosa è successo

Sale l’attesa per il confronto in Champions League con il Milan: ecco cosa ha voluto fare il noto rapper Geolier.

Il Napoli affronterà i rossoneri per i quarti di finale della massima competizione europea: il rapper napoletano ha preso una decisione importante.

Come ormai ben noto, il Napoli disputerà i quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Gli azzurri hanno raggiunto questo traguardo importante e storico per il club dopo aver vinto il girone ed aver superato l’Eintracht Francoforte agli ottavi. L’avversario sarà il Milan, che cercherà di tirar fuori il proprio DNA europeo per accedere alle semifinali: la squadra di Spalletti, però, cercherà di far continuare a sognare i propri tifosi e proseguire il cammino nella competizione. Chi passerà il turno dovrà vedersela con una fra Inter e Benfica: in palio ci sarà la finale. In vista di queste notti infuocate, Geolier ha preso una decisione importante.

Napoli-Milan, Geolier ha preso una decisione molto importante

Il sorteggio è stato benevolo per le squadre di Serie A, che si sono ritrovate tutte dalla stessa parte del tabellone evitando corazzate come Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City. Se l’Inter dovesse avere la meglio sul Benfica, il calcio italiano porterà matematicamente una sua rappresentante in finale di Champions League.

La tifoseria del Napoli sogna in grande e si augura di vedere la propria squadra arrivare a giocarsi il trofeo ad Istanbul, ma prima sarà necessario eliminare il Milan.

I rossoneri saranno anche i prossimi avversari della squadra di Spalletti in campionato (il 2 aprile dopo la sosta per le Nazionali). Lo scontro del Maradona, dunque, rappresenterà un antipasto per i tifosi in vista delle notti europee. Fra gli appassionati napoletani c’è anche Geolier, cantante che, a proposito del match di ritorno dei quarti, ha preso una decisione importante.

Il rapper partenopeo aveva in programma un concerto a Napoli (presso il Palapertenope) il 18 aprile, giorno in cui gli azzurri si giocheranno l’accesso alla semifinale al Maradona. La città sarà paralizzata e, ovviamente, il pensiero di tutti i tifosi andrà a quella partita fondamentale. Inoltre, molti di quelli che hanno acquistato un biglietto per il concerto di Geolier avrebbero voluto seguire la partita. Per questo motivo, il cantante ha deciso di cambiare la data.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RICH GUAPP’ (@geolier)

Il concerto si terrà dunque il 22 aprile e, insieme all’avviso, il cantante ha scritto: “Da buon Napoletano per buoni Napoletani / Data spostata a causa di un evento storico“. La decisione è stata accolta con grande piacere dal suo pubblico, che così potrà seguire Napoli-Milan senza rinunciare al concerto.