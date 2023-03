Calciomercato, sostituto Osimhen: arriva l’annuncio dell’attaccante

Calciomercato Napoli, attenzione alle parole del possibile sostituto di Victor Osimhen: arriva l’annuncio da parte dell’attaccante.

Questione futuro Osimhen, arrivano importanti novità circa colui che potrebbe sostituire il centravanti del Napoli: l’annuncio dell’attaccante direttamente dal ritiro della sua Nazionale, ecco che cosa ha detto.

Per il Napoli il momento è di quelli irripetibili. Tra lotta scudetto ormai praticamente chiusa, si attende solo la matematica per far partire i festeggiamenti, e la concreta possibilità di sognare in grande anche per quel che riguarda la Champions League, i motivi per sorridere dalle parti del Maradona sono davvero tanti. L’unica preoccupazione, peraltro momentaneamente ancora lontana, per i tifosi campani resta il prossimo calciomercato e le possibili partenze di uomini chiave come Victor Osimhen. In attesa di capire quale sarà il futuro del nigeriano arrivano però importanti novità sul suo possibile sotituto: ecco quanto dichiarato dal diretto interessato dal ritiro della sua Nazionale.

Si avvicina il sostituto di Osimhen? Ecco la sorprendente dichiarazione

Sostituire un giocatore come Victor Osimhen sarà senza ombra di dubbio difficile per chiunque. L’attaccante del Napoli non solo sta disputando una stagione statisticamente incredibile, ma grazie al suo apporto e alla sua leadership sta diventando sempre più l’idolo di tutti i tifosi azzurri. Su di lui c’è già l’interesse di mezza Europa e per De Laurentiis sarà difficile riuscire a trattenerlo, motivo per cui i campani si stanno già gurdando intorno alla ricerca del nome giusto per prendere il posto dell’ex Lille.

Tra i tanti nomi che sono stati fatti in questo senso c’è anche quello di Randal Kolo Muani. Il numero 9 dell’Eintracht Francoforte, nonostante una prova opaca nella sfida d’andata degli ottavi di Champions contro il Napoli, chiusa anche con un cartellino rosso, è indiscutibilmente uno dei prospetti più intriganti del calcio europeo e anche su di lui pare esserci una folta schiera di squadre interessante. Dal ritiro della Francia il centravanti si è espresso sul suo futuro e lo ha fatto con parole molto importanti.

Il classe 1998, stesso anno di nascita proprio di Osimhen, à stato interrogato su un suo possibile addio all’Eintracht Francoforte in estate e la sua risposta è stata molto chiara: “Ne stiamo già parlando, ma sto cercando di concentrarmi sul mio club” per poi proseguire affermando “Ho sempre sognato di giocare in grandi club“. Una frase che aumenta drasticamente le chance di vederlo con un’altra maglia la prossima stagione, confermando quindi la sensazione di molti esperti del settore, tutti molto impressionati dalle statistiche di Kolo Muani.

Randal Kolo Muani: chi è il possibile sotituto di Osimhen?

Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions che ha opposto al Napoli l’Eintracht Francoforte uno dei tanti temi usciti era stato proprio il confronto tra Kolo Muani ed Osimhen. Il francese ed il nigeriano condividono l’anno di nascita, il 1998, e il mese, dicembre per entrambi, ma anche alcune caratteristiche tenciche su tutte la grande rapidità che li rende letali nelle sifde 1 contro 1. A differenziare i due ci sono le statistiche, favorevoli sì al nove del Napoli ma che mettono comunque in risalto la stagione dell’attaccante transalpino.

Fino a questo momento Osimhen nelle sue 29 presenze ufficiali con la maglia del Napoli ha realizzato ben 25 gol, 21 dei quali in Serie A, aggiungendo a referto ‘solo’ 5 assist. Kolo Muani ha fin qui segnato meno, 16 gol in 35 presenze di cui 11 in Bundesliga, ma ha regalato ai suoi compagni la bellezza di 14 assist, raggiungendo così come il nigeriano quota 30 nella partecipazione alle reti della squadra. Questo dato è quello che più di tutti mette in risalto la grande annata dell’attaccante della Francia il quale sembra quindi sempre più vicino a vestire la maglia di una big in estate, e chissà che questa non possa essere quella azzurra del Napoli per riuscire a non far rimpiangere ai tifosi Victor Osimhen.