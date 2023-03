Dopo la partita contro il Napoli ha chiamato Galliani per una comunicazione importante: nessuno lo sapeva

L’importante chiamata con Adriano Galliani è avvenuta subito dopo la sfida contro il Napoli: nessuno lo sapeva, ecco cosa è successo.

Al termine della sfida di campionato contro gli azzurri è arrivata l’importante e delicata chiamata verso l’attuale dirigente del Monza: nessuno si aspettava questa retroscena, ecco di che cosa si tratta.

Mancano ancora 11 giornate al termine della stagione di Serie A ma di sorprese e storie da raccontare ce ne sono già state davvero tante. Dalla grande annata del Napoli, dominante contro tutti in Italia e in Europa, alle vicende legate al caso Juventus fino ad arrivare alle questioni riguardante singoli calciatori sono i molti i retorscena già arrivati alla luce del sole. L’ultimo in ordine cronologico lo ha rivelato Andrea Ranocchia, difensore ex Inter e Monza che proprio durante questo campionato ha deciso di ritirarsi a seguito di un infortunio arrivato proprio nella sfida contro i campani primi in classifica.

Ranocchia racconta del suo infortunio: “Dopo Napoli ho chiamato Galliani”

Una delle squadre rivelazione di questa stagione di Serie A è il Monza della coppia Berlsuconi-Galliani. Lo storico duo ex Milan, dopo aver portato per la prima volta in A il club brianzolo, sta ora facendo sognare in grande la piazza grazie ad una squadra che si sta mostrando totalmente all’altezza della categoria. Tra i tantissimi nomi che sono arrivati all’U-Power Stadium in estate c’era anche Andrea Ranocchia, difensore esperto e reduce da tanti anni nella rosa dell’Inter, la cui avventura non è però stata fortunata.

Il 35enne ex difensore non ha per sua sfortuna lasciato il segno in quel della Brianza a causa di un grave infortunio occorso proprio a inizio stagione. Era solo il 21 agosto ed il Monza era impegnato al Maradona contro il Napoli quando Ranocchia è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un problema fisico apparso subito molto importante, a confermare queste impressioni ci ha pensato la diagnosi che ha sentenziato una distorsione alla caviglia con frattura del perone. In una lunga intervista rilasciata a TMW l’ex Inter ha parlato di quanto successo dopo e della sua scelta di ritirarsi.

Come ben noto circa un mese dopo l’infortunio che avrebbe costretto Ranocchia ad un lungo stop, il difensore centrale italiano ha scelto di lasciare il calcio giocato e nel racconto fatto a Tuttomercatoweb ha rivelato di aver subito chiamato Adriano Galliani una volta presa la decisione: “Metto il gesso e dopo tre settimane chiamo il dottor Galliani dicendogli che non avrei continuato, che potevamo risolvere il contratto”.

Una scelta non semplice che, come raccontato dallo stesso giocatore, è stata ben ragionata prima di essere ufficializzata. Ranocchia ha poi elogiato il comportamento avuto dall’ad del Monza, il quale lo ha ringraziato per la correttezza avuta, nonostante l’addio improvviso di Ranocchia il Monza è infatti riuscito a risollevarsi diventando una vera e propria realtà di questa stagione. Lo stesso difensore si è detto molto contento di quanto i suoi ormai ex compagni stiano facendo e si è anche complimentato con Raffaele Palladino, attuale tecnico dei biancorossi, per l’egregio lavoro con cui ha risollevato la squadra dopo la brutta partenza sotto la guida di Stroppa.