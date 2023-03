Juventus, Rabiot è sicuro: “Anche con la penalizzazione possiamo…”

Il centrocampista della Juventus riflette ancora sulla delicata questione dei quindici punti di penalizzazione: ecco cosa ha detto.

La vittoria del ‘Meazza’ di Milano ha permesso alla Juventus di tirare un bel sospiro di sollievo e rosicchiare qualche punto alle dirette avversarie che si stanno contendendo con la Vecchia Signora un piazzamento Champions.

Il momento è molto positivo per la squadra di Allegri che a Milano, malgrado una serie di episodi molto discutibili (presunto tocco di mano di Rabiot non sanzionato dall’arbitro Chiffi, espulsione di Paredes per rissa contro D’Ambrosio etc) e che hanno acceso una serie di polemiche infinite, ha battuto la compagine di Simone Inzaghi grazie alla rete di Filip Kostic, bravo a battere Onana con un sinistro impeccabile. Non solo il serbo ex Eintracht Francoforte, tutta la squadra bianconera sta brillando grazie a un’armonia ritrovata e a una serenità che permette ai giocatori di giocare in maniera più sciolta. Uno dei calciatori più in forma di questo momento è sicuramente Adrien Rabiot, il cui futuro alla Juve è tutto tranne che certo, ma nonostante questo sta lottando con le unghie e con i denti per difendere la sua squadra.

Juventus, Adrien Rabiot non teme la penalizzazione

Il futuro come detto è dubbio. Rabiot si considera un calciatore di un certo livello e vuole per questo giocare la Champions League. Data la situazione incerta in casa Juve, la partecipazione alla prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ è assolutamente in bilico: la Juventus si trova a meno sette dal quarto posto occupato dal Milan, sta solo ora capendo gli effetti della mancanza di quei “famosi” quindici punti sottratti dalla giustizia sportiva in seguito alle varie inchieste che hanno coinvolto l’ex dirigenza. Sul tema è intervenuto di recente lo stesso ex centrocampista del Paris Saint Germain durante un’intervista a Tuttosport: “Senza i 15 punti è sicuro che riusciremmo a centrare la qualificazione per la competizione internazionale più importante. Ma sinceramente, per come stiamo andando in questa seconda parte della stagione, e tenendo conto della forza di questo gruppo, io dico che potremmo qualificarci anche se dovesse restare la penalizzazione”.

Rabiot è convinto che la Juve possa farcela a prescindere dai punti di penalizzazione. Il francese crede nel lavoro di Massimiliano Allegri e viceversa. Tuttavia c’è sempre la possibilità, seppur non semplice, di vincere l’Europa League in modo da ottenere il pass per la prossima Champions League in un solo colpo. Sarebbe un traguardo straordinario, storico per certi versi, per la nuova dirigenza bianconera che in queste ore tra l’altro sta affrontando una serie di importanti questioni giudiziarie, inerenti perlopiù all’ormai famosa ‘manovra stipendi’. Rabiot dal canto suo sta riflettendo sul suo futuro in Italia, vorrebbe rimanere visto il legame che ha con la città sabauda, ma è consapevole che per lui la partecipazione alla prossima Champions League è troppo importante. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.