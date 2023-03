Napoli, futuro Spalletti: cosa potrebbe accadere a fine stagione

Il Napoli crede molto in Luciano Spalletti, ma il futuro del tecnico non è ancora stato deciso: ecco cosa potrebbe accadere a fine stagione.

Luciano Spalletti è senza dubbio il Deus ex machina della grande stagione del Napoli che si appresta a festeggiare il terzo scudetto della sua storia dopo più di 30 anni dall’ultima volta.

Il tecnico toscano ha fatto un lavoro straordinario sin da quando è arrivato ed ora sta raccogliendo i frutti di ciò in maniera meritata. Il Napoli pensa di aprire un ciclo vincente con Spalletti e De Laurentiis crede molto nel proprio allenatore, ma il futuro dell’attuale tecnico azzurro non è ancora stato deciso. A fine stagione le parti si incontreranno e discuteranno del contratto e ciò che oggi sembra scontato, a bocce forme potrebbe non esserlo.

Napoli-Spalletti: ecco cosa filtra sul futuro del tecnico azzurro

Arrivato due estati a fa al Napoli tra tanto scetticismo, Spalletti è riuscito a conquistarsi il rispetto della piazza azzurra sul campo. Il tecnico toscano ha plasmato il Napoli secondo le sue idee ed oggi gli azzurri sono una squadra davvero temibile, capace di giocarsela contro tutti tanto in Italia quanto in Europa. La società è stata brava ad operare sul mercato e De Laurentiis ha fatto di tutto per accontentare il proprio allenatore che non può non essere soddisfatto per quello che è riuscito a costruire. Adesso, il patron romano non ha alcuna intenzione di lasciare andare Spalletti e vuole aprire un ciclo vincente con lui ma, secondo quanto riportato da Luca Marchetti, bisognerà aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il futuro dell’allenatore azzurro.

Intervenuto a Radio Marte nel corso del programma Marte Sport Live, il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport ha infatti sottolineato come, benché la volontà di De Laurentiis sia chiara, si debba fare i conti con tutte le parti in causa. Marchetti ha affermato come ad oggi non ci siano presupposti per una separazione tra Spalletti ed il Napoli, ma la decisione finale sarà del tecnico azzurro che dopo aver vinto lo scudetto e, chissà, magari anche la Champions League, potrebbe decidere di andare via. Trattenere un allenatore contro la propria volontà, ha sottolineato Marchetti, potrebbe essere deleterio e De Laurentiis non bloccherà Spalletti qualora gli comunicasse di voler lasciare l’incarico.

Marchetti ha poi aggiunto come Spalletti possa aprire un grande ciclo al Napoli e lo pensa anche De Laurentiis che non sta pensando ad altri allenatori per sostituirlo. L’esperto di mercato ha infine dichiarato come niente impedisca all’allenatore toscano di poter pensare di vincere lo scudetto anche il prossimo anno, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere in questa stagione.

Futuro Osimhen e Kvaratskhelia: le parole di Marchetti preoccupano i tifosi

Sempre nel corso del suo intervento a Radio Marte, Luca Marchetti si è soffermato anche sulle ultime di mercato in casa Napoli, soprattutto sul mercato in uscita. I pezzi più pregiati degli azzurri sono Osimhen e Kvaratskhelia ed in estate i top club europei andranno all’assalto per strapparli alla squadra di Spalletti. Il noto esperto di mercato ha affermato come, secondo lui, difficilmente i due giocatori resteranno al Napoli a lungo.

Marchetti ha dichiarato come si aspetta che Kvaratskhelia giochi almeno un’altra stagione nel Napoli prima di spiccare il volo verso lidi ancor più prestigiosi e che nel mercato tutto può succedere. Riguardo Osimhen, invece, l’esperto di mercato ha dichiarato come il Napoli non tratterà per meno di 150 milioni di euro, ma è chiaro che se dovessero arrivare offerte davvero importanti dalla Premier League saranno valutate. Il nigeriano già ha espresso il desiderio di voler giocare nel campionato inglese ed anche in questo caso è difficile che il Napoli trattenga un giocatore così importante contro la sua volontà.