Alice Campello divina in costume: lady Morata lascia a bocca aperta

Alvaro Morata e Alice Campello formano insieme una delle coppie più belle ed amate del mondo del calcio. Un binomio perfetto che da tempo ormai va avanti: nuovo scatto in bikini per la stupenda italiana

Il 17 giugno 2017 Alvaro Morata ed Alice Campello hanno suggellato il loro grande amore pronunciando il fatidico ‘si’ che li ha uniti in matrimonio. Una storia meravigliosa quella tra il centravanti spagnolo e la modella e influencer italiana, che ancora oggi raccoglie grandi consensi anche sui social. I due spesso si fanno vedere insieme con anche tutta la famiglia allargata al completo.

Una coppia che ha una grande alchimia, e che è anche molto amata dal punto di vista mediatico. Sia Morata che la Campello sono infatti seguitissimi sui social, con lo spagnolo a quota 20,1 milioni di followers su Instagram, e la moglie che invece è sui 3,3 milioni. Un autentico esercito di fan dei due, che non smettono mai di far sentire il proprio calore ad ogni nuova pubblicazione. L’asse tra Italia e Spagna si è quindi fortificato vista l’origine di entrambi, e di recente la stessa Alice si è concessa un periodo di relax soggiornando in quel di Marbella in uno degli hotel più esclusivi della zona, situato nel mezzo della Sierra Blanca. Panorama mozzafiato ed un clima da favola per lady Morata che ha poi certificato il tutto con alcune foto su Instagram.

Lady Morata infiamma la Spagna: breve vacanza per Alice Campello

Alice Campello non ha mancato di aggiornare i suoi tantissimi fan sugli ultimi spostamenti. Si è goduta Marbella immersa in alcune zone da favola, che hanno subito trovare riscontro in termini di like anche sui social.

A tal proposito lady Morata ha pubblicato, nei giorni scorsi, un post in cui direttamente dalla piscina dell’hotel in cui stava soggiornando, si è mostrata al top della forma con alle spalle un tramonto mozzafiato. Una serie di scatti che hanno prontamente raccolto il grande favore da parte dei followers, a suon di like e commenti di grande apprezzamento. In un post più recente, riproponendo una foto di quegli attimi vacanzieri ha scritto: “Una settimana fa nel paradiso”.

Attimi che certamente ripeterà in estate, quando con il suo Alvaro potrà andare in vacanza al termine della stagione. Morata dal canto suo all’Atletico Madrid si è rilanciato con 12 gol e 3 assist fin qui, ed un futuro tutto ancora da decifrare tra i ‘Colchoneros’ e un eventuale addio. Intanto il bomber classe 1992 si gode la sua meravigliosa famiglia.