Arriva l’ok: doppia cessione Napoli dopo lo scudetto

Il Napoli sta già pensando alla prossima stagione, soprattutto in ottica calciomercato: è previsto un doppio addio nel team azzurro

Il clima in città è sempre più caldo visto che mancano ancora pochissime partite per la conquista del terzo scudetto della storia da parte dei partenopei. Nonostante tutto questo la dirigenza sta già pensando alla prossima stagione. Mister Luciano Spalletti avrebbe dato il suo “ok” per l’addio di due calciatori che non rientrerebbero più nel suo progetto tecnico.

A dire il vero non si tratterebbe affatto di un clamoroso colpo di scena. Resta solamente da capire quali potrebbero essere le soluzioni per i due atleti che non hanno inciso particolarmente in questa stagione. Le richieste di certo non mancano. Anzi, ci sarebbe la fila per loro due. Altro che prestito o altro, per loro è prevista una cessione definitiva.

Napoli, dopo lo scudetto in due faranno le valigie

L’allenatore ci ha provato in tutti i modi a dare loro più di una chance, ma le risposte sul campo non hanno dato affatto i risultati sperati. Ed è per questo motivo che andranno via senza neanche troppi rimpianti. Il primo sulla lista è Diego Demme. Non è affatto un mistero che il centrocampista italo-tedesco abbia subito la perdita della titolarità a centrocampo. Per lui non c’è più spazio nel team azzurro.

Pochi i gettoni collezionati fino ad ora e tali resteranno visto che, in quel ruolo, il manager di Certaldo ha altre idee. La sua prestazione contro l’Hellas Verona non è stata affatto digerita dai tifosi (dopo la sostituzione è arrivato anche qualche fischio per l’ex Lipsia). Per il calciatore si aprono due strade: una che porta sempre all’Italia (Salernitana e Fiorentina sulle sue tracce) ed una alla Turchia. Andrà via per poco meno di 5 milioni.

Il secondo, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere proprio Hirving Lozano. Il ‘Chucky‘, anche in questa stagione, non è stato affatto uno dei migliori nel reparto offensivo. Il messicano è stato (più di una volta) criticato dai sostenitori azzurri per le sue prove incolori. Uno degli acquisti più costosi della storia del club azzurro non è riuscito a mantenere alte le aspettative. La sua valutazione adesso è di 30 milioni di euro.

Voluto fortemente dall’ex mister Carlo Ancelotti, l’esterno d’attacco dovrebbe fare le valigie. In Italia non sono mai arrivate richieste per il costo del suo cartellino. Molto probabile una sua nuova avventura all’estero. Magari in Premier League oppure in Liga dove Gattuso lo avrebbe portato volentieri al Valencia. La sua avventura in Spagna, però, è terminata con un esonero inevitabile.