Napoli, scandalo nello spogliatoio: nel mirino un audio privato

Spunta un audio privato che risale alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, decisiva per l’accesso alle semifinali di Champions League.

Spunta un retroscena riguardante la partita di Champions League tra Napoli e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale della coppa. Si tratta di un messaggio audio di Whatsapp che racconta di come lo spogliatoio degli azzurri abbia vissuto la vigilia della partita contro gli uomini di Pioli.

Sono giorni di grande passione per tutti i tifosi azzurri, per la squadra e per il tecnico Luciano Spalletti, e in questo momento di tutto ci sarebbe bisogno, meno che di uno scandalo. Invece, a distrarre l’attenzione poco prima che si disputasse la partita contro i rossoneri è arrivato in queste ore un audio di un calciatore che nessuno credeva potesse essere diffuso pubblicamente.

Un vocale WhatsApp solo apparentemente innocuo, ma che in realtà svela un segreto di spogliatoio che probabilmente il navigato allenatore toscano avrebbe preferito rimanesse rinchiuso nel ventre di Castel Volturno e del Maradona. Invece, il messaggio è arrivato sui social già prima che la partita contro il Milan venisse disputata con le squadre a giocarsi un posto per l’accesso alle semifinali di Champions League.

L’audio privato finisce in rete: scandalo a Napoli

Un Napoli che ha vissuto la vigilia con grande sicurezza nello spogliatoio come dimostrato dall’audio che è circolato nelle ore scorse sui social. Parole che dimostrano come gli uomini di Spalletti avessero grande sicurezza nei propri mezzi. Così non poteva essere altrimenti considerata la grande stagione disputata finora dai partenopei vicini alla conquista del terzo scudetto della loro storia.

A parlare è Piotr Zielinski, un calciatore che, almeno all’apparenza, difetta di personalità e sembra fare dell’umiltà una delle sue caratteristiche principali. Nel privato, però, nasconderebbe una grande convinzione nei propri mezzi, stando almeno a quanto traspare dalle sue parole.

Lo dimostra infatti proprio il contenuto dell’audio, svelato dal giornalista Carlo Alvino. Una confessione privata che il centrocampista azzurro avrebbe fatto ad alcuni amici, in risposta alle critiche piovute da certa stampa sulla squadra dopo le recenti prestazioni contro i rossoneri: “Che scrivano quello che vogliono… martedì conta solo vincere e passare il turno! Dopo non parlerà più nessuno“.