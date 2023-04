Napoli, festa rimandata: sta succedendo l’imponderabile

By

In casa Napoli è stata rimandata la festa per lo scudetto: sta accadendo davvero, cosa può succedere ora

Il Napoli è alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League, una gara che può riscrivere la storia del club azzurro, mai giunto ad una semifinale della competizione europea più importante per club. Manco a dirlo, l’appuntamento è sentito in tutta la città, con lo scudetto messo da parte almeno per una notte.

Eh sì perché questo Napoli dei record è anche sempre più vicino a conquistare il titolo nazionale dopo oltre 30 anni di attesa. Il largo vantaggio sulla Lazio (ma prima erano le milanesi) ha permesso alla città di procedere già con i festeggiamenti anticipati, addobbando strade e piazze, perfino condomini con ogni tipo di striscioni, bandiere e perfino sagome dei calciatori.

Il pareggio contro il Verona e la conseguente vittoria della Lazio hanno però allungato i tempi di attesa. Se prima si immaginava di poter festeggiare già a fine aprile, nel derby contro la Salernitana al Maradona, sembra proprio che per l’aritmetica si debba scollinare il mese di maggio.

Napoli, quando può arrivare lo scudetto aritmetico: la data

Gli azzurri hanno 14 punti di vantaggio sulla Lazio seconda; sono, invece, 31 sulla Juve che potrebbe portarsi a -16 se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse restituire i punti sottratti per il caso plusvalenze.

La corsa, quindi, va fatta sulla formazione di Sarri; ad otto gare dal termine del campionato e con 24 punti ancora in palio, agli azzurri ne serviranno 11 per l’aritmetica. Di fatto quattro vittorie, oppure tre vittorie e due pareggi. Se la Lazio dovesse vincere tutte le prossime gare, il Napoli – con un filotto – potrebbe festeggiare il 7 maggio prossimo, giorno di Napoli-Fiorentina al Maradona.

Il titolo, però, potrebbe arrivare anche prima, perfino senza giocare. La Lazio, infatti, è attesa da sfide tutt’altro che semplici e potrebbe incappare in qualche stop; in questo caso, con il Napoli sempre vincente, il vantaggio aumenterebbe fino a consegnare il titolo qualche giorno prima, magari ad Udine in trasferta, nel turno infrasettimanale di campionato.

I prossimi due turni, con il Napoli avversario della Juve (reduce da due ko di fila) e della Salernitana e la Lazio con Torino ed Inter da affrontare potrebbero rivelarci molto sulla possibile aritmetica. Di certo c’è che la data cerchiata di rosso si avvicina sempre di più, in attesa poi del 4 giugno quando al maradona ci sarà la consegna ufficiale del trofeo.