Tennis, per il coach è il “nuovo Federer”: il nome stupisce tutti

Un famosissimo coach ha espresso un giudizio che ha stupito il mondo del tennis: chi può essere il nuovo Roger Federer

La ricerca di un nuovo fenomeno della racchetta è ormai iniziata da un po’. Djokovic, Nadal, e Federer hanno smesso o sono agli sgoccioli e urge un grande ricambio generazionale. Oltre ad Alcaraz c’è molto altro in ascesa.

Il tennis deve fare i conti con il più grande ricambio generazionale degli ultimi decenni. Dai primi anni 2000 il pubblico è stato abituato ad avere sotto mano tre dei più grandi interpreti di sempre (i migliori secondo i numeri), ovvero Nadal, Federer e Djokovic. Un triumvirato che ha fatto incetta di Slam, ben 64 in tre (22, 20, 22). Un ben di Dio tale che lascia un’eredità pesantissima da raccogliere per chiunque.

A dire la verità Djokovic è ancora in grado di dire la sua per qualche anno ancora, mentre per Rafa l’ultimo obiettivo reale è il Roland Garros del 2023. Nel frattempo Carlos Alcaraz sta iniziando ad instaurare il proprio regno, insidiato sempre più da vicino anche dal nostro Jannik Sinner, senza tralasciare il russo Medvedev. Tutti profili che meritano il massimo rispetto e a cui si sta aggiungendo anche Rune, reduce da un grande torneo a Montecarlo.

Eppure secondo uno dei più grandi coach americani, il nome che più da vicino ricorda Federer, per talento e giocate, è un altro.

Rick Macci sconvolge il mondo del tennis: “Korda gioca un po’ come Federer”

Rick Macci è diventato famoso come allenatore di Venus e Serena Williams e di tennis se ne intende. In una recente intervista a Tennis-Infinity.com ha indicato Sebastian Korda come il migliore della sua generazione. Il 22enne nativo di Bradenton sta accusando qualche stop di troppo dal punto di vista fisico, ma di certo ha già mostrato un braccio fuori dal normale.

“Se c’è un ragazzo che penso possa essere migliore di tutti gli americani, quello è Korda. Sebastian per me è il migliore di tutti”.

Macci poi aggiunge: “Korda mi ricorda Federer, anche se con il rovescio a due mani. Può vincere Wimbledon e diversi Slam”.

Al momento il classe 2000 è ai box per un problema fisico al polso e non ha preso parte a Indian Wells e Miami, dovendo saltare anche la prima parte della stagione sul rosso. Di tempo, comunque, ne ha diverso per recuperare.