“Spogliarello in caso di scudetto”: celebre volto della tv fa sognare i tifosi del Napoli

Volto noto della televisione e del cinema fa sognare i tifosi del Napoli: spogliarello per festeggiare il terzo scudetto del club azzurro

Nonostante il pareggio a reti bianche, al “Maradona”, contro l’Hellas Verona, lo scudetto del Napoli, il terzo della sua storia, non è in discussione. A 8 giornate dalla fine del campionato sono comunque 14 i punti di vantaggio degli uomini di Luciano Spalletti sulla seconda, la sorprendente (a questi livelli) Lazio di Maurizio Sarri.

Un margine più che rassicurante tanto che i tifosi azzurri sono già proiettati alla grande festa per celebrare uno scudetto atteso ben 33 anni. Nel frattempo nel capoluogo partenopeo è tutto un fiorire di striscioni, bandiere, gigantografie che omaggiano i prossimi campioni d’Italia.

In particolare, virale è diventato lo striscione, appeso alla balconata della sua abitazione da un tifoso azzurro residente in un comune dell’area flegrea, in cui uno scudetto in cui campeggia il numero “tre” è “invocato” (“Vieni, vieni”) dall’effigie del compianto Massimo Troisi nella rievocazione di una delle scene più iconiche del capolavoro, “Ricomincio da tre“, dell’attore e regista napoletano: quella in cui il protagonista Gaetano tenta, (“Vieni, vieni, che ti costa…“) con la telecinesi di spostare gli oggetti.

La più icastica fotografia dello stato d’animo che pervade i tifosi azzurri, stretti tra la certezza dello scudetto e il momento della sua aritmetica conquista che sembra non arrivare mai. Non a caso il suo geniale autore è subissato di richieste di utilizzo dello striscione da parte di tifosi azzurri che condividono il suo “mood“.

“Spogliarello in caso di scudetto”: Serena Autieri fa sognare i tifosi del Napoli

Se, dunque, i tifosi danno libero sfogo alla loro creatività perché non stanno più nella pelle per la spasmodica attesa di un tricolore che per quanto sempre più vicino sembra non arrivare mai, c’è chi invece non sta più “nei suoi abiti”.

Eh sì, Serena Autieri, attrice e cantante, in un’intervista concessa al settimanale “Oggi” ha rivelato che per festeggiare il tanto bramato scudetto andrà in “pellegrinaggio” ai Quartieri Spagnoli, laddove si trova il santuario del tifo partenopeo, l’altare, con tanto di gigantesco murale, dedicato a Diego Armando Maradona, per poi prodursi, dietro permesso del marito e per la felicità dei tifosi e dei turisti, in uno striptease, memore forse di quello, indimenticabile, di Sabrina Ferilli al Circo Massimo in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto della Roma di Francesco Totti e Fabio Capello.

Ma non è tutto. L’attrice, tra i volti più noti e amati dello spettacolo italiano, ha anche confessato che le piacerebbe cantare al “Maradona”, precisando che aprirebbe la sua performance con “O’ surdato ‘nnammurat” e che la chiuderebbe con “Un giorno all’improvviso m’innamorai di te“, inno dei tifosi del Napoli, dal momento che, a suo dire, il canto è anche una preghiera (così la pensava anche S. Agostino per il quale “chi canta prega due volte“), e “abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov’è“.