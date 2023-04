Balotelli, sconvolgente confessione di Raffaella Fico: è accaduto davvero

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono ancora personaggi molto ricercati nel mondo del gossip, le ultime dichiarazioni della showgirl campane mettono un po’ di pepe.

È stata una storia d’amore travagliata quella tra Mario Balotelli, attaccante italiano sempre con la valigia in mano, e Raffaella Fico. I due hanno una figlia e sono ancora sulla breccia dell’onda per quanto riguarda il gossip, un campo dove l’ex attaccante della Nazionale italiana sta trovando sempre più spazio.

Poco campo e tanto altro. Mario Balotelli ormai sembra essere sulla via del tramonto calcistico, l’ultima avventura al Sion è davvero indecifrabile. Nella squadra svizzera dopo un inizio tranquillo è un po’ naufragato tutto, tanto che sembrerebbe forte anche la decisione di mollare il calcio, e questo sarebbe davvero un colpo di scena.

Un po’ come quello che sta animando le pagine di gossip, le rivelazioni di Raffaella Fico incuriosiscono e non poco gli appassionati. La storia d’amore con Mario Balotelli riempì le cronache rosa così come la loro separazione dopo aver avuto una figlia.

Raffaella Fico, rivelazione inedita su Balotelli

La showgirl campana è stata intervistata da Verissimo e ha fornito diversi spunti. Dall’errore di aver… messo all’asta la verginità, passando per tanto altro nel corso della sua vita. È sempre una donna tra le più corteggiate d’Italia, dopo l’avventura al Grande Fratello ha avuto sempre più ammiratori. Raffaella Fico però rimane sempre una figura importante per Mario Balotelli, tanto che la sua rivelazione ha dato un bello scoop alle pagine rosa: Balotelli e la Fico stavano tornando insieme.

La stessa soubrette ha dichiarato: “Con Mario Balotelli abbiamo riprovato varie volte a tornare insieme, ma poi abbiamo capito come la cosa migliore doveva essere solo quella di essere i genitori della nostra bambina”. La figlia Pia ha undici anni ed è molto legata al papà, definito da Raffaella Fico come “l’amore più grande della mia vita, ma non lo vedo, né ora e nemmeno in futuro, come il mio compagno”.

Dichiarazioni importanti dal punto di vista sentimentale, pur mostrando un grande affetto non ci sarà un ritorno di fiamma tra i due. Mario Balotelli ha per altro una compagna, stando alle parole della stessa Raffaella Fico: “Oggi siamo come due fratelli e se litiga con la fidanzata… mi chiama e si sfoga con me”. Un rapporto quindi evoluto in ben altro modo, per il bene della loro bambina. Da questo punto di vista extra calcistico, la maturità di Balotelli davvero non si può discutere.