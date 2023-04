Una scollatura esagerata: Cremaschi da togliere il fiato

Laura Cremaschi come sempre non delude le aspettative dei fan: sui social spopola l’ennesimo primo piano da capogiro

Nel corso degli ultimi anni, una delle bellezze televisive di gran lunga più apprezzate è stata senza ombra di dubbio Laura Cremaschi. La showgirl e modella toglie il fiato con la sua eleganza sublime e il suo fascino statuario.

Classe 1987 ed eletta da giovanissima ‘Miss Padania‘, Laura ha continuato a spopolare sui social e adesso è una delle star indiscusse di un fortunato programma tv che la mette sempre più in risalto sul piccolo schermo e sul web.

Laura Cremaschi, per la ‘ragazza del web’ ad Avanti un Altro è sempre festa grande

Da qualche anno ormai, Laura è tra le protagoniste di Avanti un Altro, il quiz show del preserale di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Un format che riscuote un grandissimo successo non soltanto perché il quiz game è molto dinamico e divertente, ma anche perché, in onda, appaiono spesso le bellezze del ‘minimondo’ a portare scompiglio con la loro sensualità esagerata. Tra queste, impossibile non farsi conquistare al primo sguardo da Laura, che è la ‘ragazza del web’. E tiene spesso e volentieri fede al suo nome, infatti, dato che anche su Instagram è ormai una stella di prima grandezza, viaggiando da tempo oltre il milione di followers.

Non solo con le sue apparizioni in onda ma anche con i suoi scatti, Laura fa sognare tutti i suoi ammiratori con prospettive incantevoli e al tempo stesso intriganti. Non smentendosi mai nemmeno in questa occasione.

Laura Cremaschi, top incontenibile in diretta: lato A micidiale, che spettacolo

L’ultimo scatto evidenzia il suo look super provocante di una delle ultime puntate, con curve spaziali in bella vista.

Una scollatura tenuta su da un top pailettato aderentissimo e con una trasparenza che fa la sua parte. Lo sguardo malizioso e magnetico di Laura fa il resto nel mandare ko gli ammiratori, il pubblico si esalta e like e commenti come sempre non possono mancare. Laura si conferma in splendida forma, come testimoniato dagli scatti che a volte arrivano dalle sue vacanze in quel di Dubai, sua meta preferita di gran lunga. Il finale di stagione sarà senza dubbio pirotecnico.