Cecilia resta in mutande: Rodriguez esagerata

Proprio così, la meravigliosa modella argentina, Cecilia Rodriguez è restata in mutande: pubblico incredulo, che fisico.

Proprio come sua sorella Belen, anche la stupenda Cecilia Rodriguez, modella ed influencer argentina, non è seguitissima soltanto in Italia. Anche all’estero infatti, amano le due sorelle che qui da noi hanno trovato ormai casa, viste le forme che entrambe presentano al pubblico e che continuano a far vedere sui social.

Cecilia l’abbiamo conosciuta dopo, essendo la sorella minore, ma subito abbiamo tutti notato con piacevole sorpresa, che anche lei ha un fisico mozzafiato ed una sensualità incredibile. Infatti, in pochi anni, anche i follower della pazzesca mora, sono aumentati tantissimo. I post che troviamo sul suo account Instagram, spiegano da soli il perché. Pazzesca.

Cecilia in mutande, la Rodriguez esagera

I numeri che oggi raggiunge la trentatreenne, sono da considerarsi normalissimi, visto il corpo da capogiro che la meravigliosa sudamericana è in grado di far vedere ai fan. Anche lei poi, come sua sorella, è ammiratissima anche nel campo della moda e molto richiesta per set fotografici e spot pubblicitari di ogni tipo. Una fortuna per i fan, che così non vedono la bellezza estetica di Cecilia, solo grazie ai post social. Ma attenzione, perché lei è anche simpaticissima e sempre sorridente, come si evince anche dalle sue stories. Questo, fa sì che sia ancora più apprezzata dal pubblico.

E poi è una zia super. Infatti, la classe ’90 non ha ancora figli, ma dedica tanto tempo ai nipoti. La sorella più giovane di mamma è sempre quella più divertente e con cui vivere dei momenti di spensieratezza che i piccoli figli di Belen sembrano apprezzare tanto. Tornando però a quello che consente di ammirare ai propri follower, qui si parla di una spettacolare modella alta 170 centimetri e con misure che dicono 87-62-89, insomma, mica roba da poco.

La stupenda argentina che nel 2015 ha fatto parte del cast di L’Isola dei Famosi, oggi vanta già 4,7 milioni di follower sul proprio profilo Instagram. E se non basta la descrizione a capire come mai, ecco uno dei suoi ultimi post che sarà molto chiaro. La meravigliosa Chechu, posa praticamente in intimo. Sopra indossa una magliettina leggera che finisce la stoffa ben prima della pancia, per restare poi in mutande, sotto. Gambe pazzesche ed una forma fisica da urlo, quelle di Cecilia. L’ennesima foto da batticuore ed i follower sono pronti a pigiare sul tastino del like. Meritatissimo, anche stavolta.