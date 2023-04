Marchisio stavolta l’ha fatta grossa: a Napoli sono furiosi

Claudio Marchisio ancora una volta ha mostrato la sua poca simpatia per il Napoli: il gesto dell’ex capitano della Juventus non è passato inosservato.

Se c’è una squadra che proprio non sta a cuore a Claudio Marchisio, questa è il Napoli. Lo ha chiarito più volte l’ex capitano della Juventus. Non che si tratti di odio, questo è chiaro. Ma di una rivalità sportiva particolarmente sentita, questo sì.

Inutile negarlo, non a caso, il “principino” non perde occasione per stuzzicare i tifosi azzurri, godendo, come tutti i tifosi avversari, per le sfortune della squadra partenopea. E lo ha fatto anche all’indomani dell’eliminazione degli uomini di Spalletti ai quarti di Champions, con un gesto social che non è passato inosservato e ha fatto infuriare tutti i napoletani.

Che un torinese e juventino doc come l’ex centrocampista possa non avere particolare simpatia per una squadra come il Napoli non è uno scandalo. Come direbbe Benitez, “ci sta”. Quello che però infastidisce un’intera tifoseria è il fatto che oggi l’ex capitano bianconero non sia un semplice supporter della Vecchia Signora che si limita a guardare le partite dal divano di casa, bensì uno degli opinionisti di punta di casa Rai.

Vedere sul servizio pubblico un personaggio così schierato non solo “a favore” di qualcuno, ma anche “contro” qualcun altro, inevitabilmente dà fastidio. Soprattutto se il protagonista della vicenda in questione non fa nulla per nascondere i propri sentimenti, e anzi dà sfogo alle frustrazioni di una stagione complicata per chi non ama il Napoli attraverso un gesto che lascia davvero cadere le braccia.

Napoli eliminato dalla Champions: Marchisio fa infuriare i tifosi

La doppia sfida di Champions tra Napoli e Milan è servita a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, quanto le tre squadre strisciate del nord e i loro tifosi siano molto più solidali tra di loro. Per due sere mezza Italia, tutti i tifosi di Milan, Inter, Juventus e probabilmente anche di altre squadre ben lontane da Milano, hanno preferito dare il proprio sostegno ai rossoneri, piuttosto che agli azzurri. E fin qui dobbiamo anche accettarlo, fa parte del gioco. Quello che però ha fatto infuriare i tifosi partenopei è stata la sfacciataggine di certi commenti, specialmente da parte di chi, come Marchisio, dovrebbe riuscire a contenere determinati istinti.

Ma cosa ha combinato stavolta di così grave l’ex capitano bianconero. Semplicemente, su Twitter ha espresso il suo commento sulla partita, in maniera alquanto obiettiva. Ha infatti affermato che il rigore su Lozano c’era, aggiungendo però che se Giroud avesse segnato il suo, di rigore, la partita sarebbe cambiata ancora.

Parole fin qui non certo offensive. Lo scivolone è avvenuto però sul commento di un follower. Un suo fan, evidentemente non proprio simpatizzante del Napoli, ha infatti risposto al suo tweet con queste parole: “Rigore Lozano netto, si gode ancora di più“. La reazione di Marchisio? Un like che vale oltre qualunque commento e che ha il sapore della provocazione.

Insomma, ancora una volta il “principino” è riuscito a far infuriare una tifoseria intera. La speranza è che possa essere la squadra a rispondere sul campo, regalando qualche sano “mal di pancia” a tutti i tifosi avversari che in queste ore stanno approfittando del nostro primo vero passo falso in una stagione che resta da incorniciare.