Schumacher, stavolta hanno davvero esagerato: che scandalo, tifosi senza parole

Perfino i colleghi e gli amici più stretti, come il team principal della “ Rossa di Maranello ” quando Schumi collezionava titoli iridati e macinava record su record, l’ex Presidente della FIA, Jean Todt , hanno potuto fargli visita solo in rarissime occasioni. Ecco perché lo “scoop” del magazine tedesco “Die Actuelle”, un’intervista in esclusiva mondiale a Michael Schumacher, ha scatenato una bufera mediatica in Germania, e non solo, invece di appagare la sete di aggiornamenti sulle condizioni cliniche del sette volte campione del mondo.

Il magazine, infatti, in una nota a piè di pagina precisa che il contenuto dell’intervista non è il resoconto di un reale colloquio con l’ex ferrarista ma è il frutto della tecnologia tant’è vero che i link associata all’intervista rimandando a un sito dove sono archiviati i personaggi famosi realizzati con un processo di “machine learning“.

Una finta intervista spacciata per vera che, oltre a irritare i fan di Schumacher, ha fatto suonare un campanello d’allarme per gli esperti di comunicazione come Boris Rosenkranz (“Caso grave e precedente da non sottovalutare“) e scatenato le durissime reazioni dei media come, ad esempio, quelle del britannico “The Times” e del tedesco “Übermedien” che ha bollato l’esperimento come “troppo stupido per essere vero“.

Il magazine tedesco non è nuovo a simili “exploit” così come questo non è il primo caso di una fake news divulgata mediante una piattaforma di intelligenza artificiale ma questa volta si è passato il segno tanto che il magazine rischia di pagare pesanti conseguenze penali. In passato, è giusto ricordarlo, ci sono stati simili “esperimenti”, cioè interviste impossibili ma a personaggi scomparsi da tempo, come Napoleone, Niki Lauda e Ayrton Senna, per citarne alcuni, e pertanto nessuno aveva il minimo dubbio che non fossero conversazioni reali mentre con Schumacher, ancora in vita, si è intenzionalmente cercato di ingannare, di qui la condanna unanime.