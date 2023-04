Costume minuscolo che non copre nulla, Claudia Ruggeri bollente

Claudia Ruggeri per l’ennesima volta riesce a essere devastante nei suoi scatti sul web, la visione in costume è da sballo

Dici Avanti un Altro e inevitabilmente vengono in mente tutte le bellezze da urlo che popolano il quiz show di Canale 5. Uno dei principali motivi del successo del programma, infatti, è proprio la presenza di modelle e soubrette che in studio riescono a togliere il fiato con eleganza e sensualità senza limiti. Tra queste, non può che risaltare la meravigliosa Claudia Ruggeri.

39 anni, dal fascino verace ed esplosivo, Claudia ruba gli sguardi di tutti in diretta e non solo. Guadagnandosi acclamazioni e ovazioni continue.

Claudia Ruggeri, la star indiscussa di Avanti un Altro: la Miss fa sognare ad occhi aperti

La modella e showgirl romana deve tanto al programma di Mediaset. Grazie ad esso ha guadagnato la fama e ha trovato anche l’amore. E’ infatti la compagna di Marco Bruganelli, cognato di Paolo Bonolis, conosciuto proprio grazie allo show.

Agli ordini del conduttore, lo abbiamo detto, ci sono svariate bellezze che accendono la passione e la fantasia del pubblico. Ma è lei, la Miss, la vera mattatrice, che in ogni puntata manda fuori di testa i fan. E lo fa anche sui social, dove è diventata una autentica celebrità. Su Instagram, ormai, la Ruggeri può contare su un pubblico di oltre un milione e 300 mila followers. E anche questa volta, a beneficio dei tantissimi ammiratori, arriva uno scatto di quelli che non possono certo passare inosservati.

Claudia Ruggeri, nostalgia dell’estate: pensiero stupendo in costume, una dea

Con l’avvicinarsi della bella stagione, inevitabilmente, Claudia inizia a pensare alle spiagge, al mare e a esibirsi in costume. E sfodera una immagine che mette seriamente a rischio le coronarie.

“Pensati qui”, scrive, allegando una foto di una veranda con lei in costume. Il suo fisico è statuario e incontenibile come al solito. Gambe slanciate, fianchi generosi e scollatura esagerata, ogni dettaglio infiamma la platea. E non possono mancare, naturalmente, like e commenti a tutto spiano, che omaggiano la sua bellezza. Se l’anticipo di estate è questo, possiamo essere certi che tra qualche tempo l’atmosfera sui social sarà a dir poco infuocata. Ma c’è ancora una stagione di Avanti un Altro da concludere e Claudia si prepara a farlo al meglio.