Eleonora Incardona, intimo e tacchi: scale roventi

Eleonora Incardona surriscalda l’atmosfera: in intimo traforato e tacchi a spillo ai piedi, la 32enne lascia senza fiato i suoi follower

“La vita è fatta di scale, c’è chi sale e c’è chi scende”, recita un noto proverbio ma quando a salire o scendere le scale è Eleonora Incardona, l’atmosfera si fa così bollente che tutti, ma proprio tutti, da quelle scale non vorrebbero mai andarsene.

L’influencer, che vanta 800 mila adoranti follower sul suo profilo Instagram e che da poco ha avviato un’attività nel settore della compravendita di orologi, tipica bellezza mediterranea e curve esplosive, ha postato uno scatto che ha mandato fuori di testa i suoi fan: in lingerie bianca traforata, Elenora Incardona è mollemente adagiata su un gradino di una rampa di scale coperta, a sua volta, da un tappeto in velluto blu.

Con alle spalle l’elegante ringhiera in legno, tacchi a spillo ai piedi e tra le mani gli occhiali, Eleonora Incardona fa sognare a occhi aperti i suoi fan: è semplicemente incantevole, anzi paradisiaca al punto tale che il sottofondo musicale ideale dello scatto in questione è la hit dei Led Zeppelin, “Staiway to heaven“, “Scala per il Paradiso“.

Eleonora Incardona, l’influencer che volev diventare magistrato

Eleonora Incardona, sex appeal da vendere, è di una bellezza illegale, d’altronde di reati e codici di procedura penale la sensuale influencer se ne intende. Infatti, sconfessando il cliché che dipinge le influencere come belle, vanesie e inevitabilmente non acculturate, Eleonora Incardona, oltre a un fisico da sballo, ha anche un cervello.

Laureata in giurisprudenza, Eleonora ha superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione forense e stava studiando per superare il concorso per entrare in magistratura, con la prima prova sostenuta prima della pandemia, quando è stata folgorata sulla strada verso i social network. Ha cominciato a usarli e in men che non si dica i suoi follower sono aumentati in maniera esponenziale fino ad arrivare alla ragguardevole cifra, come detto, di 800 mila: insomma, anche i suoi follower sono rimasti folgorati quando hanno ammirato i suoi primi scatti…

Comunque, siccome non riusciva a conciliare il lavoro di influencer con lo studio, per prepararsi per il concorso per entrare in magistratura, che assorbiva così tanto il suo tempo che la 32enne lo ha paragonato a “un lavoro di ufficio dalle 9 alle 18 e quando finisci di studiare non puoi fare nient’altro” nel corso dell’intervista concessa qualche tempo fa a Radio Deejay, per la gioia dei suoi fan, è stata costretta (per il momento) a riporre in un cassetto il sogno di indossare la toga per dedicarsi anima e corpo, soprattutto corpo, alla sue attività di influencer e di imprenditrice. Decisione ampiamente condivisa dai suoi follower anche se perfino una sentenza di condanna all’ergastolo pronunciata da Eleonora Incardona suonerebbe come la più soave delle melodie.