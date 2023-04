Juve-Napoli, tegola pesantissima: una Stella dà forfait

Juve-Napoli è il match più atteso di questo weekend: uno dei protagonisti, però, rischia di non essere presente.

La sfida fra bianconeri ed azzurri sarà ricca di tensione. Un top player va verso il forfeit: sarebbe un’assenza molto pesante.

La sfida fra Juventus e Napoli è sempre carica di tensione. I bianconeri, reduci dall’accesso alle semifinali di Europa League, cercano punti pesanti per consolidare il terzo posto dopo la restituzione dei 15 punti (anche se nulla è ancora deciso). Gli azzurri, invece, vogliono dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan e sperano di tornare alla vittoria in campionato dopo il pareggio con il Verona. Sarà una partita molto intensa, ma uno dei protagonisti più attesi rischia di non essere in campo a causa di un infortunio.

Juve-Napoli, assenza pesantissima: il piano per sostituirlo

Non è mai una partita banale: negli ultimi anni, Juve-Napoli ha regalato sfide molto emozionanti e decisive per la lotta scudetto. All’andata è andato in scena un dominio totale da parte della formazione di Spalletti, che si è imposta con un roboante 5-1 (doppietta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas). I bianconeri, dunque, vorranno prendersi una rivincita e sperano di tornare a vincere dopo la sconfitta con il Sassuolo della scorsa giornata.

La formazione di Allegri, dopo questo incontro, dovrà anche affrontare l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (andata chiusa sull’1-1). Per l’allenatore livornese, dunque, sarà fondamentale gestire al meglio le forze dei suoi giocatori, ma dovrà fare i conti con una tegola non indifferente. Salvo clamorose sorprese, infatti, un big non scenderà in campo contro il Napoli: si tratta di Bremer.

Il difensore brasiliano è uscito dal campo durante il match con lo Sporting a causa di un problema al flessore. Si tratta di una defezione alquanto pesante per Allegri, che ora dovrà trovare una soluzione alternativa per comporre il suo pacchetto arretrato. Secondo varie indiscrezioni, la difesa a 3 potrebbe essere composta da Danilo ed Alex Sandro ai lati di Gatti.

Juve-Napoli sarebbe stata una partita molto importante a livello personale per Bremer, che all’andata si è reso protagonista di quella che, quasi sicuramente, è stata la sua peggior prestazione stagionale. Nell’ultimo periodo è cresciuto in modo esponenziale e, di conseguenza, questa sarebbe stata una chance di “rivalsa” per cancellare il 5-1 del Maradona.