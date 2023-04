A 42 anni dice basta: tifosi in lacrime per un ritiro storico

Una leggenda del calcio moderno ha deciso che a breve appenderà i suoi scarpini al chiodo. Tutti i tifosi sono già in lacrime: ecco chi è

Il calcio moderno presenta tante bandiere, tanti giocatori iconici e veri e propri recordman di presenze. La concorrenza col tempo si è fatta sempre più agguerrita, considerando il fatto che l’età media di ritiro per i giocatori è aumentata notevolmente. Alcuni purtroppo chiudono la loro carriera prima del previsto, causa infortuni o motivazioni di forza maggiore. Ma in linea di massima si trovano giocatori ancora in attività abbondantemente sopra i 40 anni. Dunque non c’è più da stupirsi. Non per questo aspetto almeno.

Basti pensare che il giocatore più “anziano” ancora in attività è Kazuyoshi Miura, con 56 anni di età compiuti. Inoltre nei campi italiani è stato siglato un altro record di longevità, a suo modo ancora più particolare. Il difensore dell’Olbia Emerson è infatti il marcatore più anziano in Italia, grazie alla sua punizione trasformata contro la Recanatese. Un gol che per i galluresi sa di salvezza, il che rende questo record ancora più prestigioso.

Ad ogni modo, di record generazionali ce ne sono tanti in circolazione. Tuttavia pochi altri possono vantare ciò che ha potuto fare questo giocatore. Si tratta di una figura che da professionista ha disputato quasi 1.000 partite in carriera. Senza contare inoltre quelle a livello giovanile, che avvicinano ulteriormente il giocatore alla fatidica cifra riportata sopra.

I tifosi sono già in lacrime, avendolo visto disputare tutte queste partite. Alcuni di loro probabilmente sono cresciuti con lui, avendo iniziato da presto a giocare ad alti livelli. Un pezzo della propria generazione calcistica che se ne va, decidendo di ritirarsi senza lasciare incompiuta l’opera che ha iniziato ormai oltre 20 anni fa.

Joaquin si ritira: tifosi in lacrime

Alcuni tifosi italiani si ricorderanno di Joaquin per via delle sue partite con la Fiorentina, che furono “solo” 49. Con il club toscano l’amore a prima vista durò relativamente poco: è la Liga ad aver conquistato il suo cuore fin dagli albori. In particolare il Betis, squadra di Siviglia che si contende il “trono” con l’omonimo club.

Nella storia del campionato spagnolo per presenze, il giocatore ha annunciato che alla fine della stagione corrente si ritirerà. Ben 116 reti e 104 assist forniti ai suoi compagni in oltre 20 anni. Un traguardo storico, che non poteva che concludersi con un lieto finale.