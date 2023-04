Nazionale Italiana, via tutti: gli Azzurri costretti a sloggiare, cos’è successo

Nazionale Italiana fatta fuori! I ragazzi di Roberto Mancini saranno costretti ad un doloroso trasloco. Ma cosa è accaduto esattamente?

Anche nel “materialissimo” mondo dello sport professionistico vi sono dei luoghi che, nell’immaginario collettivo, rappresentano una sorta di santuari. Immaginati, per lo più, come luoghi inaccessibili dove “gli eroi” dello sport costruiscono le loro vittorie e, ahimè, anche le loro sconfitte.

Luoghi dove gli occhi fin troppo curiosi dei tifosi non possono entrare. Raramente le telecamere vi hanno libero accesso e quando avviene possono riprendere soltanto qualcosa, ma non tutto. E continuando ad immaginarli come santuari laici possiamo considerare questi spazi inaccessibili come dei Sancta Sanctorum, che celano segreti a disposizione solo di pochi eletti. Luoghi come i box dei circuiti di Formula Uno, dove vetture e meccanici, piloti e responsabili dei team studiano le migliori strategie in vista della gara.

Un po’ come avviene anche negli spogliatoi che accolgono i calciatori prima di una partita. E a proposito di calcio una notizia inattesa ha toccato la nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini, ma non soltanto. I Campioni d’Europa saranno infatti costretti a traslocare dalla loro sede “naturale”. Per quale motivo?

Nazionale Italiana fatta fuori!

Appena si legge o si ascolta che la nazionale italiana di calcio si è radunata non serve nemmeno più specificare dove ciò è avvenuto. Poiché vi è un solo luogo che si può definire come La Casa degli Azzurri. Questo luogo è Coverciano, a Firenze.

L’esatta denominazione è Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi, o più semplicemente Centro Tecnico di Coverciano, ma per tutti è Coverciano e basta. Ora però, per un po’ di tempo, gli azzurri di Roberto Mancini dovranno trovare una nuova casa, dal momento che la Giunta del Comune di Firenze ha dato il via libera alla ristrutturazione del Centro Tecnico di Coverciano.

Dopo quasi settant’anni La Casa degli Azzurri, nonché vera e propria Università del calcio italiano, sede dei più importanti corsi, come, ad esempio, quello per allenatori, si rifarà completamente il trucco per diventare ancora più bella in ossequio alle regole impartite dalla Uefa. Un progetto che al suo interno vedrà “innovazione, integrazione paesaggistica, sostenibilità e efficientamento energetico“, come ricordato da calcioefinanza.it.

Cambiano i tempi e tutto si evolve in fretta e pertanto anche la struttura di Coverciano dovrà adeguarsi alle nuove metodologie di allenamento, così come dovranno essere ristrutturati ed aggiornati gli spazi adibiti alla prevenzione e alla riabilitazione. Un occhio particolare sarà poi rivolto anche alla logistica e ai luoghi dove saranno accolti i media. Coverciano per un po’ si riposerà, per ritornare presto ad essere il luogo dove costruire nuove vittorie.